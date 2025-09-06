Más de 1.000 niños y niñas asistieron a la primera jornada del ciclo Música y Alegría en tu Día, un concierto didáctico organizado por la Dirección General de Escuelas (DGE) con la participación de la Policía de Mendoza. El evento tuvo lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones y reunió a alumnos de distintos jardines de infantes del departamento.

El espectáculo estuvo a cargo de la Banda de Música Regional Sur Felipe Rodríguez Servín de la Policía de Mendoza, que interpretó un repertorio especialmente diseñado para los más pequeños. La propuesta buscó ofrecer un show de calidad, transmitir alegría a través de la música en vivo y acercar la institución a la comunidad infantil y familiar.

La iniciativa fue coordinada por la DGE con la participación de la delegada María José Sanz, supervisoras de área y el personal policial que integra la banda. El proyecto prevé extenderse a más escuelas del departamento con el objetivo de llegar a todos los jardines, atendiendo a aquellos que no pueden ser visitados de manera individual.