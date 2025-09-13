La oposición formalizó un pedido de sesión en Diputados en busca de rechazar los vetos de Milei

Diputados debatirá los nuevos vetos de Milei
Será el miércoles 13 y debatirán los vetos presidenciales a ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. También buscarán que Karina Milei se presente para dar un informe.
La oposición de la Cámara de Diputados presentó formalmente hoy un pedido de sesión para el miércoles a las 13 con el fin de discutir un amplio temario en el que se encuentran los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.
Además de estos dos temas, las bancadas nucleadas en el kirchnerismo, Encuentro Federal, radicales disidentes y socialistas buscarán citar para prestar informes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto cobro de sobornos en la ANDIS.
También, la Cámara baja intentará conformar en el ámbito de la Comisión de Acción Social y de Salud Pública una comisión investigadora con el fin de determinar las responsabilidades en la ANMAT con la venta y distribución del fentanilo contaminado.