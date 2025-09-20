La Municipalidad continúa la regularización dominial de Malargüe: Entregaron escrituras a vecinos del Barrio Municipal

Se llevó a cabo un nuevo acto de entrega de escrituras de terrenos por la Unidad Especial de Tierras, en este caso del Barrio Municipal.

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 10 de la mañana, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, se concretó la entrega de escrituras a vecinos de Malargüe, firmadas oportunamente por el intendente Celso Jaque y el secretario Juan José Narambuena. El encuentro contó con la presencia de la totalidad de los secretarios del gabinete municipal y fue organizado por la Dirección de la Unidad Especial de Tierras junto a su equipo de trabajo.

En esta oportunidad se entregaron todas las escrituras que habían sido firmadas el pasado 16 de junio de 2025, lo que significó un paso muy esperado para las familias beneficiadas.

Además, se llevó adelante una reunión informativa con gran parte de los vecinos que aún restan escriturar, a quienes se les indicó que ya cuentan con la documentación en regla para avanzar en la gestión. Durante el encuentro también se evacuaron dudas en casos particulares, como el fallecimiento de titulares y la continuidad de los trámites a través de los herederos, o situaciones en las que existían acuerdos entre padres e hijos para que la titularidad de la vivienda quedara a nombre de la nueva generación.

Por otro lado, La Unidad Especial de Tierras agradece al equipo de trabajo, -Natalia Pérez, José Luis Aguilera, Laura Muñoz, Sabrina Reyes, Jorge Leguizamón y Juan Ibáñez— por su compromiso y dedicación, y al escribano Damián Ernesto Bertani por el trabajo responsable que permitió avanzar en este importante proceso.

De esta manera, la Municipalidad de Malargüe mantiene su compromiso con la seguridad jurídica de los vecinos, acompañando cada etapa del proceso de regularización dominial y brindando respuestas concretas a las familias del departamento.