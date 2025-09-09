La industria argentina frenó en julio: cayó 2,3% frente a junio tras siete meses en crecimiento

Durante el séptimo mes del año, nueve de las dieciséis divisiones de la industria presentaron caídas interanuales :

Cuáles mostraron crecimiento

Del lado de las subas, “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (15,9%); “Madera, papel, edición e impresión” (6,8%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (12,3%); “Productos minerales no metálicos” (9,1%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (2,8%); “Otro equipo de transporte” (12,2%); y “Productos de tabaco” (2,9%), fueron los sectores que se ubicaron por encima del índice.

Expectativas de la industria: demanda en baja con importaciones creciendo

Dentro de la expectativa por parte de la industria, la mayoría se muestra negativa en cuanto a los resultados del período agosto-octubre 2025 respecto al mismo período del 2024.

El 38,9% cree que la demanda interna disminuirá, el 23,7% cree que las exportaciones no aumentarán y el 24% piensa que la utilización de la capacidad instalada va a seguir disminuyendo en el período agosto-octubre.

Las importaciones, por su parte, ganan terreno dentro del sector: el 25,1% cree que aumentarán las importaciones totales de insumos, mientras que un 17,1% piensa que disminuirán. Sin embargo, la tendencia se ve marcada por la respuesta de que no tendrán variación (57,8%).

