La Escuela Municipal de Ceramología, expresión y creatividad

Las creaciones de los estudiantes reflejan dedicación, aprendizaje y creatividad, mostrando cinco técnicas fundamentales de la cerámica. Interesados en formar parte pueden dirigirse a la Dirección de Cultura o a la Escuela de Ceramología, ubicada en el predio del Polideportivo.

La Escuela Municipal de Ceramología presentó las destacadas piezas creadas por sus estudiantes. Cada obra es fruto de un proceso de dedicación y esfuerzo, que combina creatividad con técnicas fundamentales del arte cerámico.

Durante el aprendizaje, los estudiantes aplicaron cinco técnicas esenciales: la elaboración de pastas cerámicas; la alfarería manual mediante ahuecado y placas; la aplicación de engobes; el esmaltado interior, ideal para vajilla; y el esmaltado exterior con esmalte transparente.

Más que objetos, cada pieza representa un logro personal, un aprendizaje y una muestra del talento que florece en las aulas municipales.

Esta iniciativa busca no solo enseñar técnicas artísticas, sino también fomentar la expresión y el desarrollo creativo de los estudiantes.

Para mayor información, pueden dirigirse a la Dirección de Cultura o a la Escuela de Ceramología, ubicada en el predio del Polideportivo; también telefónicamente al 2604816720.

Con cada creación, la Escuela Municipal de Ceramología demuestra que el arte puede transformarse en experiencia y orgullo comunitario.