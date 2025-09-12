La biblioteca de Bustos Dávila ya forma parte del Archivo Histórico de Malargüe

Después de casi una década de idas y vueltas, y por diversos motivos, finalmente la biblioteca personal de Bustos Dávila ha sido incorporada al Archivo Histórico de Malargüe.

Tras casi diez años de gestiones y esfuerzos compartidos, se concretó la incorporación de la colección personal de Bustos Dávila al Archivo Histórico, un aporte invaluable para la preservación cultural de la comunidad.

Además de su valor histórico, la biblioteca será una herramienta para la comunidad, favoreciendo el estudio y el encuentro en torno a la identidad malargüina.

Desde la institución destacaron el compromiso y la colaboración de quienes hicieron posible este logro. En particular, se expresó un sincero agradecimiento a Sergio Escher, cuya gestión fue fundamental para concretar esta incorporación tan significativa.

Con este nuevo fondo bibliográfico, el Archivo Histórico de Malargüe refuerza su misión de custodiar y dar vida a los testimonios que conforman la identidad de la comunidad.