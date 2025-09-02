Juegos Nacionales de Adultos Mayores: los representantes mendocinos ya se encuentran en Salta

Una delegación de 55 comprovincianos viajó a Salta para competir en 11 disciplinas, promoviendo así la inclusión, la socialización y el disfrute a través del deporte.

La delegación mendocina que nos representa en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores ya se encuentra en Salta, lista para competir en uno de los encuentros deportivos y sociales más importantes del país.

Está integrada por 55 atletas, además de profesores y la directora de Deporte Social y Comunitario, Viviana Balzarelli. Participarán en distintas disciplinas: truco, tenis, tenis de mesa, newcom, orientación, circuito de habilidades, tejo, sapo, ajedrez, pádel y kermés.

En estos juegos, que reúnen a delegaciones de todo el país, las personas mayores encuentran un espacio no sólo para competir, sino también para disfrutar, socializar y compartir experiencias.

Balzarelli destacó: “La participación de nuestros adultos mayores en los Juegos Nacionales Evita es mucho más que una competencia deportiva. Es la oportunidad de encontrarse, de socializar y de disfrutar. La práctica deportiva en esta etapa de la vida trae beneficios físicos, emocionales y sociales, y sobre todo genera inclusión. Es un orgullo acompañar a esta delegación que refleja el espíritu de Mendoza: compromiso, alegría y ganas de superarse”.

La presencia mendocina en Salta es una muestra del trabajo sostenido en políticas de inclusión a través del deporte, promoviendo así el bienestar y la participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria.