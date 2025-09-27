La actividad se desarrollará de 9 a 17 e incluirá paneles de Agtech, comunicación agrícola y microcharlas sobre identificación de insectos, trampas inteligentes, planificación agrícola basada en datos y nuevas técnicas de control del mosquito del dengue, entre otras temáticas.

Treinta años al servicio de la sanidad agropecuaria

El Iscamen fue creado el 4 de octubre de 1995, a través de la Ley 6333 de la Legislatura provincial, que declaró de interés la protección fitozoosanitaria en Mendoza. Desde entonces, la institución garantiza la calidad de la producción frutihortícola, permitiendo a la provincia competir en mercados internacionales de alto nivel.

A lo largo de estas tres décadas, el organismo ha sido pionero en el uso de tecnologías innovadoras para el control de plagas. Entre sus hitos se destacan la incorporación de la técnica del insecto estéril para combatir la mosca del Mediterráneo y el Aedes aegypti, el desarrollo de controladores biológicos, la promoción del uso de feromonas, la educación comunitaria y el reciclado de envases fitosanitarios.

Ciencia y tecnología para un agro sostenible

La incorporación de inteligencia artificial, drones, sensores, biotecnología, sistemas de georreferenciación y software de análisis de datos está transformando la producción agrícola. Estos recursos permiten mayor eficiencia, sustentabilidad y mejor toma de decisiones. En este marco, el Iscamen asume el desafío de continuar a la vanguardia, honrando su historia y proyectándose hacia el futuro.

Programa de actividades

9:00 – Prof. Gustavo Capone: La historia de la producción agrícola de Mendoza y el control de plagas.

9:50 – Mgter. Gabriela Tallarico: Agtech e innovaciones tecnológicas para una agricultura sustentable.

Paneles temáticos : Tecnología aplicada al agro y al control de plagas (con el equipo de Tecnologías de Iscamen). Comunicación agrícola (con periodistas especializados en el agro).

Miniexposiciones (hasta las 17:00): insectos benéficos y control biológico, identificación de insectos, trampas inteligentes, planificación agrícola con base en datos, técnica del adulto, entre otros.

Invitación abierta

Con el auspicio de la Municipalidad de Mendoza, la jornada se realizará en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). El Iscamen invita a productores, estudiantes, docentes y al público en general a participar de esta propuesta de capacitación e intercambio, en el marco de la conmemoración de sus 30 años de trabajo ininterrumpido en favor de la sanidad agropecuaria de Mendoza.