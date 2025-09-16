Jornada de Puertas Abiertas en institutos del CONICET

El Consejo abrió las puertas de los centros de Simulación Computacional (CSC), de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION) y del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) para acercar la ciencia a estudiantes secundarios e incentivar vocaciones en carreras científicas y tecnológicas.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) invitó a estudiantes secundarios a recorrer sus institutos de bionanociencias, biología, medicina experimental y simulación computacional, con el objetivo de acercar la ciencia a las nuevas generaciones e impulsar vocaciones en áreas científicas y tecnológicas. En la Jornada de Puertas Abiertas los estudiantes recorrieron el Centro de Simulación Computacional (CSC-CONICET) y el Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION-CONICET).

En este marco, la Jornada ofreció espacios de encuentro, experiencias interactivas y oportunidades de reflexión vocacional, permitiendo anticipar y visibilizar el trabajo cotidiano de investigadores en diversas disciplinas. Este enfoque busca incentivar desde edades tempranas el interés en áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país, promoviendo habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la capacidad de resolución de problemas. Así como acercar el conocimiento en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática).

Estudiantes de 5° año de la especialidad de Computación y de la especialidad de Química del Instituto Industrial Luis A. Huergo de CABA, participaron en actividades como la visita a la supercomputadora TUPAC en el CSC y a los laboratorios de química, espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear del CIBION. Durante el recorrido, tuvieron la oportunidad de interactuar con personal científico, conocer historias de vida y comprender de primera mano cómo el trabajo de investigación impacta en la sociedad.

Por su parte, el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-FIBYME) en una nueva Jornada de Comunicación de la Ciencia, recibió a estudiantes de 6° año del Colegio Nuevo Surco, del partido de Rivadavia, quienes disfrutaron de actividades con un enfoque lúdico y cercano, con fichas de juegos, microscopios y lupas. Esto permitió el intercambio de conceptos sobre temas de relevancia como la vacunación, los distintos tipos de células del cuerpo humano, el sistema endocrino o el microambiente celular, entre otros.

Las jornadas contaron con la presencia de autoridades, investigadores y docentes de los institutos y de las escuelas. Además, recibieron colaboración y aporte del área de Ferias y Exhibiciones de la Dirección de Relaciones Institucionales (DRI) del CONICET.