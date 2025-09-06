Jornada de plogging y forestación junto a los jóvenes de El Nihuil y ciudad

La actividad tuvo como protagonistas a estudiantes de la Escuelas N° 4-141 “Antonio Garbín” y N° 4-044 “Ing. Florencio Casale” junto a la Coordinación de Juventud y las delegaciones municipales de El Nihuil y Barrio San Martín.

Todos unieron esfuerzos en una propuesta que combina cuidado ambiental, educación y recreación.

La jornada comenzó con una actividad de plogging, una práctica que mezcla caminata y recolección de residuos, realizada por los alumnos en distintos sectores del distrito.

Posteriormente, los jóvenes compartieron un almuerzo de camaradería, que permitió estrechar lazos entre estudiantes, docentes y organizadores.

Como cierre, los participantes llevaron adelante la plantación de árboles junto al vivero “Gigantes Despeinados”, dejando una huella positiva en el territorio.

Con este tipo de encuentros, no solo se promueve la conciencia ecológica y el cuidado de los espacios públicos, sino también la articulación institucional y la participación activa de la juventud en proyectos de impacto comunitario.