Impulsada por la Municipalidad de San Carlos, con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza, a través del Emetur, la jornada del domingo 14 de septiembre propone un homenaje a la figura del General José de San Martín y a los valores que guiaron la Gesta Libertadora, en uno de los sitios históricos más significativos de Mendoza: el Fuerte San Carlos.

Fue allí donde, en septiembre de 1816, San Martín selló una alianza clave con los pueblos originarios pehuenches, quienes le obsequiaron un poncho ceremonial como símbolo de respeto y compromiso mutuo.

Una jornada muy especial

Con música, danza, literatura, teatro y mucho más, la jornada del próximo domingo será imperdible para los amantes de la historia relacionada al General San Martín.

17:00 h – Concentración frente al Museo custodiado por la Guardia de Honor del Regimiento de Infantería de Montaña 11 «General Las Heras» (RIM 11), de Tupungato.

18:00 h – Inicio oficial del acto. Palabras del locutor y entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar «Granadero Chepoya» del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 15 «Libertador Simón Bolívar». Palabras alusivas de autoridades provinciales y locales.

18:50 h – Representación teatral “Parlamento Sanmartiniano”, a cargo del grupo actoral de la Dirección Municipal de Cultura.

19:00 h – Presentación del libro «Conversando con José, Manuel y Martín», del escritor e historiador sancarlino Prof. Alberto Piatelli.

19:15 h – Apertura de puertas del Museo Histórico Fuerte San Carlos: visitas guiadas, adquisición y sellado de pasaportes a los visitantes.

20:00 h – Actuación del Ballet Taller Municipal “Chispitas”.

20:15 h – Actuación del cantautor sancarlino Jesús Sosa.

21:00 h – Cierre del espectáculo.

La actividad es con entrada libre y gratuita.

El día y el lugar

Ni bien San Martín se instaló en Mendoza, como Gobernador Intendente de Cuyo, comenzó a estrechar relaciones con los pehuenches. La participación de estos habitantes nativos de los faldeos cordilleranos del sur de Mendoza resultaba estratégica para San Martín y su Plan Libertador de Chile y Perú, dada la experticia milenaria de los pehuenches en el terreno.

El objetivo de San Martín era mantener la alianza con los pehuenches, para asegurarse el tránsito eventual de sus tropas por ese territorio y obtener ayuda en caso de una invasión española por el Sur de Chile.

Así, al comienzo de la primavera de 1816, en el Fuerte San Carlos, a unos 150 km al sur de Mendoza, se realizó el Parlamento. El cónclave resultó un éxito, que aseguró el apoyo de los pueblos originarios en la custodia de los pasos fronterizos y en tareas de desorientación del ejército realista, en tanto se proyectaba el cruce más al norte.

En aquellos días de puesta en común y alianza, entre el 14 y el 17 de septiembre, San Martín selló su alianza con los caciques y como muestra de respeto, recibió de manos del cacique Ñacuñán un poncho pehuenche cargado de simbolismo espiritual y cósmico, que lo reconocía como líder sagrado y que se conserva, hasta hoy, en el Museo Histórico Nacional.