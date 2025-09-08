El presidente Javier Milei salió a hablar este domingo por la noche luego de la dura derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Con el 90,14% de las mesas escrutadas, la fuerza oficialista reunía el 33,84% de los votos, contra el 47,01% que obtuvo Fuerza Patria, el espacio que lidera el gobernador Axel Kicillof. La diferencia superó los 13 puntos.

“Hay que ser claro: sin ninguna duda en el plano político hemos tenido una dura derrota”, reconoció Milei en su mensaje. Y agregó: “Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”.

El mandatario atribuyó parte del resultado al despliegue de la oposición. “Ellos han puesto todo el aparato peronista que utilizan desde hace 40 años”, dijo, aunque remarcó que su gobierno tomará la experiencia como un punto de partida: “Este es un piso en el que empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregirlos”.

Milei insistió en que la derrota electoral no implica un cambio de rumbo en su administración. “Más allá de este resultado electoral también quiero señalar a los argentinos que el rumbo no se va a modificar, sino que se va a redoblar”, afirmó. Y sostuvo: “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, la lucha en defensa y seguridad y nuestra posición en el mundo. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno”.

El presidente también aseguró que su modelo económico ya ha dado resultados concretos: “No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.

Aun así, planteó que habrá correcciones internas para enfrentar la próxima cita con las urnas: “Si hemos cometido errores, los vamos a modificar para tener un mejor resultado el 26 de octubre”.

En los comicios bonaerenses también participó el frente Somos Buenos Aires, que alcanzaba el 5,38% de los votos pasadas las 22.15. La participación total fue del 63,25% del electorado.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/javier-milei-tras-la-derrota-que-sufrio-el-gobierno-hemos-tenido-un-reves-electoral-y-hay-que-aceptarlo/