Irrigación culminó las tareas de mantenimiento y reparación en las que venía trabajando la Subdelegación del río Atuel, en los compartos Algarrobito y Once Mil, pertenecientes al canal Marginal del Atuel. Estas acciones permiten un sistema de riego más confiable y eficiente.

Las labores no solo se limitaron a la limpieza, sino que también incluyeron mejoras técnicas y de seguridad que benefician las operaciones del personal de la Subdelegación.

Entre las tareas realizadas se optimizaron compuertas, para evitar pérdidas de agua, se ejecutaron tareas de reparación electromecánicas, para asegurar su correcto funcionamiento y se mejoró la seguridad eléctrica.

En estas obras se invirtió $60.000.000 y complementan los trabajos realizados de reparaciones y mantenimiento del canal Marginal en sus 70 km de recorrido, para lo que se invirtieron $303.000.000.