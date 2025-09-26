El superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, presentó en San Rafael el programa Asistencia Técnica en Riego Agrícola, una iniciativa conjunta del organismo del agua, el Gobierno local y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El objetivo es fortalecer la asistencia técnica y financiera destinada a los sectores productivos de Mendoza.

Marinelli señaló: “Es la primera vez que realizamos una capacitación masiva. La idea es que el proceso sea cada vez más ágil, que pueda abrirse y delegarse progresivamente a las Subdelegaciones, con mayor interacción del INTA”.

Estas capacitaciones forman parte de un plan integral que busca enfrentar la escasez de agua, fenómeno que se ha intensificado durante la última década y que se proyecta continuará en la próxima temporada. El programa se despliega en toda la provincia y contempla los siguientes componentes:

Manejo del agua: desde la montaña hasta el uso en casas y fincas, donde se concentra la mayor demanda.

Obras: riego acordado, riego a demanda e impermeabilización de cauces.

Uso inteligente del agua: tanto en el consumo humano como en los usos productivos e industriales.

Capacitación: jornadas teóricas y prácticas organizadas junto al CFI y el INTA, para enseñar a regar más eficientemente con menos agua.

Empresas proveedoras: participación de firmas que presentan tecnologías y materiales de riego a los productores.

Seguimiento y financiamiento: acompañamiento en campo durante un año, formulación de proyectos y acceso a créditos blandos del CFI para tecnificación.

Fortalecimiento de Inspecciones de Cauce: asistencia técnica, maquinarias y capacitaciones para mejorar la conducción del agua.

Concientización: campañas en zonas urbanas y escuelas sobre el uso responsable del recurso.

El superintendente agregó: “Esta capacitación se desarrolla en todos los oasis de Mendoza. Ya se implementó en Santa Rosa, San Carlos y Lavalle, con gran participación de productores. Continuará en otros departamentos y luego realizaremos una segunda etapa a medida que lo vayan solicitando.”

Por otra parte, Irrigación entregó dos camionetas nuevas a la Subdelegación de Aguas del río Diamante, recientemente adquiridas para fortalecer el trabajo operativo del organismo en la región.