Irrigación acerca a productores con empresas proveedoras de tecnología de riego agrícola

La iniciativa tuvo como objetivo poner en conocimiento los ejes del Programa Asistencia Técnica en Riego Agrícola y busca intercambiar de experiencias entre ambas partes, a fin de conocer las tecnologías disponibles que permitan mejorar el riego intrafinca.

El Departamento General de Irrigación puso en marcha el Programa de Asistencia Técnica en Riego Agrícola y en sintonía convocó a empresas proveedoras de tecnología de riego agrícola a participar de una reunión, con el objetivo de informarles los ejes temáticos del programa, a fin de interiorizarlos y acercarlos a los productores participantes.

En la sede central de Irrigación, los técnicos y profesionales de llevar adelante el programa, recibieron a una veintena de personas, representantes de distintas empresas locales proveedoras de tecnología de riego agrícola. El enriquecedor encuentro permitió brindarles información y acercarlos a productores y regantes que ya están participando de las capacitaciones para mejorar el riego intrafinca. Además, se respondieron inquietudes acerca del programa y se los invitó a intercambiar experiencias con los productores en las próximas jornadas de campo previstas por el programa con la finalidad mostrarles tecnologías disponibles.

El programa de Asistencia Técnica en Riego Agrícola fue lanzado por la provincia de Mendoza, Irrigación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) este mes y facilita el acceso a herramientas de financiamiento orientadas a la incorporación de tecnología de riego y la modernización de la infraestructura intrafinca, elementos fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico, acompañando a los productores en el proceso de solicitud de crédito ante el CFI.