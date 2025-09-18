Invitan a una Jornada de capacitación sobre el Chagas

El próximo jueves 18 de septiembre, de 10 a 12 horas, se llevará a cabo en la Sala Maitén del Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus una importante Jornada de Capacitación sobre Chagas, organizada bajo el lema “Desde un enfoque preventivo e innovador”.

La iniciativa está destinada a profesionales de la salud, autoridades, personal de saneamiento ambiental, encargados y agentes sanitarios, quienes tendrán la posibilidad de actualizar conocimientos y compartir experiencias en torno a la prevención, diagnóstico y control de esta enfermedad endémica que aún representa un desafío para la salud pública en la región.

El encuentro se enmarca en el trabajo conjunto de la Municipalidad de Malargüe, el Área Sanitaria local, el Hospital Malargüe y el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza. A través de esta capacitación, se busca fortalecer las políticas sanitarias, promover la articulación institucional y dotar de nuevas herramientas a quienes día a día cumplen un rol fundamental en la protección de la comunidad.

Con un enfoque integral e innovador, la jornada no solo pondrá en valor la importancia de la detección temprana y la prevención, sino también la necesidad de seguir construyendo conciencia social y comunitaria frente al Chagas, una enfermedad que puede ser controlada si se implementan de manera sostenida medidas de cuidado y acompañamiento.