Innovación y futuro en el 1° Evento Tecnológico Minero de Malargüe

El próximo 1 de octubre, el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus será sede de una jornada única donde la tecnología y la minería se encontrarán para mostrar los avances que están transformando la industria.
Malargüe se prepara para recibir el 1° Evento Tecnológico Minero, organizado por la Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe (CAPROMIN).
La cita será el martes 1 de octubre, de 9 a 18 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, con entrada libre y gratuita.
El encuentro ofrecerá experiencias y demostraciones en áreas clave de la innovación:
- Inteligencia Artificial aplicada a procesos de exploración y producción.
- Robótica avanzada: demostración de perros robots para rescate y operaciones en terreno.
- Formación virtual para capacitación técnica en minería.
- Ciberseguridad en entornos mineros estratégicos.
- Drones de precisión para mapeo, monitoreo y análisis geológico.
El evento busca acercar a la comunidad los desarrollos que ya forman parte del presente y que marcarán el futuro de la actividad minera, con la posibilidad de ver en acción tecnologías que optimizan procesos, aumentan la seguridad y amplían las oportunidades de capacitación.
Con esta propuesta, Malargüe se consolida como un punto de encuentro para la difusión del conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado a la minería.