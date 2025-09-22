Innovación y futuro en el 1° Evento Tecnológico Minero de Malargüe

El próximo 1 de octubre, el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus será sede de una jornada única donde la tecnología y la minería se encontrarán para mostrar los avances que están transformando la industria.

Malargüe se prepara para recibir el 1° Evento Tecnológico Minero, organizado por la Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe (CAPROMIN).

La cita será el martes 1 de octubre, de 9 a 18 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, con entrada libre y gratuita.