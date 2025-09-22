San Rafael, Mendoza lunes 22 de septiembre de 2025
El tiempo - Tutiempo.net

Innovación y futuro en el 1° Evento Tecnológico Minero de Malargüe

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 22 septiembre, 2025

El próximo 1 de octubre, el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus será sede de una jornada única donde la tecnología y la minería se encontrarán para mostrar los avances que están transformando la industria.
Malargüe se prepara para recibir el 1° Evento Tecnológico Minero, organizado por la Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe (CAPROMIN).
La cita será el martes 1 de octubre, de 9 a 18 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, con entrada libre y gratuita.

El encuentro ofrecerá experiencias y demostraciones en áreas clave de la innovación:

  • Inteligencia Artificial aplicada a procesos de exploración y producción.
  • Robótica avanzada: demostración de perros robots para rescate y operaciones en terreno.
  • Formación virtual para capacitación técnica en minería.
  • Ciberseguridad en entornos mineros estratégicos.
  • Drones de precisión para mapeo, monitoreo y análisis geológico.

El evento busca acercar a la comunidad los desarrollos que ya forman parte del presente y que marcarán el futuro de la actividad minera, con la posibilidad de ver en acción tecnologías que optimizan procesos, aumentan la seguridad y amplían las oportunidades de capacitación.

Con esta propuesta, Malargüe se consolida como un punto de encuentro para la difusión del conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado a la minería.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail