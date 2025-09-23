Importante curso de posgrado se dictará en San Rafael para Ingenieras, geologías, minería y otras disciplinas

Del 3 al 7 de noviembre se dictará en San Rafael el curso de posgrado «Elementos de Petrografía para Ingeniería Civil, Ciencias de la Tierra y Arqueología” organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Rafael (UTN-Regional San Rafael) y el Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (IDEVEA).

La petrografía es la rama de la geología que se ocupa de describir y clasificar a las rocas a través de la observación microscópica de láminas delgadas. Para ello se utilizan microscopios petrográficos de luz polarizada que permiten reconocer qué minerales u otros elementos están presentes en los materiales pétreos y de qué manera se organizan en el espacio. Esto permite, por ejemplo, comprender la resistencia y naturaleza química de las rocas y la factibilidad de utilizarlas en obras civiles, conocer sus sitios de proveniencia y reconocer las características de los ambientes donde se formaron.

Esta capacitación es altamente relevante para la geología, ingeniería civil, disciplinas relacionadas a la minería y otras ciencias.

El curso será dictado por dos especialistas en el tema, las doctoras María José Correa y Maisa Tunik. La doctora Correa se desempeña en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y es profesora adjunta de la UTN Facultad Regional La Plata. La doctora Tunik es investigadora independiente del CONICET y profesora adjunta de la Universidad de Río Negro.

Para su cursado se requieren conocimientos básicos de geología o minería, por lo que está dirigido a estudiantes avanzados, profesionales o técnicos de Ingeniería, Geología, Arqueología, Paleontología, Minería o carreras afines.

Esta propuesta forma parte de un ciclo de cursos de especialización organizados por la UTN-Regional San Rafael y el IDEVEA, instituto de CONICET, que acercan al sur mendocino profesionales de excelencia en distintas áreas para que compartan sus

conocimientos, experiencias y recientes avances en los temas seleccionados.

