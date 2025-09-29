El Ministerio de Producción, a través de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, organiza esta iniciativa que busca reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el desarrollo tecnológico y productivo de la provincia.

“Desde la Agencia venimos trabajando fuertemente en el desarrollo de herramientas que impulsen el crecimiento del ecosistema emprendedor vinculado a la ciencia y la tecnología, y también en la generación de espacios de encuentro entre el sector público, privado y la academia”, destacó Federico Morábito, titular del organismo.

En este sentido, subrayó que la actividad “pretende abrir un espacio donde la inteligencia artificial sea abordada como motor de innovación y crecimiento, compartiendo experiencias en torno a su aplicación en:

la gestión pública,

la formación en nuevas tecnologías,

las oportunidades de la economía del conocimiento, y

los casos de uso actuales en empresas que ya aplican IA para mejorar productividad y rentabilidad”.

El evento contará con la participación de Digital House, Accenture, Aconcagua SF, Itiers, EY e Invap, que presentarán experiencias concretas sobre cómo la inteligencia artificial está transformando procesos y aportando valor en distintos sectores.

De esta manera, la jornada se plantea como un punto estratégico de intercambio para empresas, instituciones educativas, organismos públicos y profesionales interesados en el futuro de la IA.

La organización está a cargo de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, junto con Argencon, la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación, la Ciudad de Mendoza y el Polo Tic Mendoza.

Inscripción: Los interesados deben asegurar su lugar con antelación, ya que los cupos son limitados, en el siguiente enlace:

👉 https://acortar.link/lGEPZt