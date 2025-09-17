Grave represión policial durante la marcha en defensa de la universidad publica

La manifestación a favor de la universidad pública que se desarrolló en San Rafael se vio afectada por una gravísima represión por parte de agentes de la Policía de Mendoza, quienes arremetieron contra estudiantes, docentes, jubilados, funcionarios y legisladores que se encontraban oyendo discursos de autoridades universitarias en el kilómetro cero de la ciudad.

El intendente Omar Félix, al advertir la situación, pretendió interceder ante la Policía, pero los uniformados también lo reprimieron, incluso utilizando gas pimienta contra los ojos del jefe comunal.

Las acciones provocadoras de agentes de la Policía de Mendoza comenzaron en la concentración en la Rotonda de la Bandera, impidiendo – en un principio – el corte de calles pese a esto estar autorizado por el Municipio, Vías y Medios de Transporte y la Policía Vial. Luego, ya en el kilómetro cero, los mismos uniformados exigieron a jóvenes «bajar banderas».

Es importante destacar que todo el acto se desarrolló con absoluta normalidad y sin ningún desorden, lo que agrava aún más el accionar policial.

“No hubo posibilidad de diálogo, la intervención policial se limitó a agresiones y el uso de gas pimienta contra manifestantes. Lo peor de todo es que mandan a hermanos a reprimir hermanos. Esto es de lo más grave que se vio, incluso en la época del proceso militar”, afirmó el jefe comunal.