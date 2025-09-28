Gran Premio de Japón: Marc Márquez salió segundo, pero se consagró campeón mundial de MotoGP

“No consigo hablar. Sólo quiero disfrutar el momento. Es cierto que fue muy difícil. Estoy sorprendido conmigo mismo. No quiero recordar lo que he pasado, pero ha sido superdifícil. Ahora siento paz en mí. Cometí un gran error en mi carrera al volver demasiado temprano, pero luché, luché y luché y he vuelto”, declaró tras volver al podio el piloto de 32 años.

En cuanto al GP de Japón, en un principio Bagnaia aguantaba la primera posición, mientras que Pedro Acosta trepó a la segunda y Márquez quedó en la tercera. Con este escenario, el séptuple campeón no parecía cómodo con la carrera y no lograba subir en la tabla, e incluso recibió un aviso de sanción por superar varias veces los límites de pista. Pero, de todos modos, el número 93 se redimió y se mantuvo en el segundo lugar.

Márquez, además, vivió un gracioso -y a la vez emotivo- momento cuando subió a recibir el trofeo: al encajar la pieza con su nombre en la torre circular de campeones se le complicó y bromeó: “¿Cómo va esto? Ya me olvidé“.

El recorrido de Marc Márquez

Con un estilo mucho menos agresivo que en sus comienzos, fruto también de los problemas físicos que acumuló en los últimos años, Márquez cerró el campeonato de MotoGP con un dominio casi absoluto, lo que le permitió ganar el Mundial cuando aún quedan cinco carreras para el final. El piloto de Cervera ganó 11 GP de los 16 disputados, con ocho poles-positions y sólo quedó una vez fuera del podio, precisamente en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez a finales de abril.

Su superioridad fue incluso mayor en las carreras sprints de los sábados -que dan la mitad de puntos que el domingo-, donde sólo dejó escapar tres veces la victoria, incluida la de Motegi, donde fue segundo tras Francesco Bagnaia. Con 512 puntos antes de llegar a Motegi y 182 de ventaja sobre su hermano Álex Márquez, sólo necesitaba salir de Japón con 185 unidades de renta para asegurarse el campeonato.

En total sumó 10 dobletes (sprints y GP), siete de ellos consecutivos, entre Aragón y Hungría, imbatido de primeros de junio a finales de agosto.

El compacto del Gran Premio de Japón