La comitiva de congresistas estuvo encabezada por Vern Buchanan, vicepresidente de la Comisión que se encarga de impuestos, aranceles y comercio, y además asistió la encargada de negocios interina de la Embajada estadounidense en Argentina, Heidi Gómez Rápalo.

Durante la reunión se abordaron «diversos aspectos inherentes al vínculo bilateral entre ambos países y los congresistas destacaron la importancia de la Argentina como aliado estratégico de Estados Unidos en América del Sur», informó Jefatura de Gabinete en un comunicado.

En ese contexto, se remarcó el apoyo del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a la Argentina, en vísperas de concretarse el encuentro en Nueva York entre Milei y su par estadounidense, Donald Trump, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

«También, se resaltó la consolidación del equilibrio fiscal que lleva adelante la Argentina al tiempo que se analizaron los avances en materia de desregulación y desburocratización del Estado así como la contundente influencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como mecanismo que permite garantizar el ingreso de capitales», se indicó.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Salón Sur desde las 11:30, también estuvieron presentes los congresistas Claudia Tenney, Greg Murphy, Nicole Malliotakis, Andy Ogles y Norma Torres.

Además, participaron Derek Luyten, director ejecutivo de la Asociación para la Democracia en la Cámara de Representantes; Chase Babair, director legislativo en la Cámara de Representantes; y Colby Harriman, director legislativo y encargado de los asuntos de política exterior para la oficina de la representante Dina Titus, del distrito de Nevada.

También, Adam Lewis, jefe de enlace militar en la Oficina de Enlace Legislativo con la Cámara de Representantes de la Secretaría de la Fuerza Aérea; Daniel Vanstone, Mayor de la Fuerza Aérea y enlace militar entre ese departamento y el Congreso, y Brian P. Monahan, médico del Congreso y de la Corte Suprema desde 2009.

