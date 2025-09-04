Fondo Compensador Agrícola: hasta el 5 de setiembre hay tiempo para adherirse

El Ministerio de Producción ─a través de la Dirección de Contingencias Climáticas─ confirma la fecha límite para sumarse: este viernes vence el plazo de registro.

Los productores de hasta 30 hectáreas de toda la provincia que accedan a uno de los tres programas del Fondo Compensador Agrícola (FCA) podrán recibir resarcimientos de hasta $ 2 millones por hectárea dañada al 100%.

Para quedar adheridos al sistema compensatorio deberán pagar la primera cuota o bien realizar el pago anual, hasta el 5 de setiembre. A las boletas podrán descargarlas de la web de Contingencias, en el apartado “Boletas Fondo Compensador 2025-2026”. Allí deberán colocar su número de CUIT y así obtendrán la boleta del programa que deseen. Para pagarlas deberán dirigirse al Banco Nación, la Bolsa de Comercio o Rapipago.

Programas disponibles

Los aportes para cada programa están divididos en cuatro cuotas o en un pago anual. Aquéllas, como el valor de las compensaciones que recibirán los productores adheridos, se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A) Específica (granizo): compensación de $ 2.000.000 por hectárea con daño total.

B) Inicial (granizo y heladas): compensación de $ 800.000 por hectárea con daño total.

C) Integral (granizo y heladas): compensación de $ 2.000.000 por hectárea con daño total.

Para productores hortícolas: compensación de $ 160.000 por hectárea en cualquiera de las coberturas.

Las compensaciones se pagan cuando el daño ponderado supera el 50 %.

Plazos para realizar las denuncias por siniestros

Es importante que se realicen las denuncias correspondientes en los plazos establecidos por la Ley N° 9.083 de Emergencia Agropecuaria a fin de poder acceder a las compensaciones del FCA.

• Heladas: la denuncia se puede realizar después de que hayan transcurrido 20 días desde la fecha del siniestro. El período para presentar la denuncia se extiende por diez días hábiles.

• Granizo: la denuncia se puede realizar a partir del día siguiente a la fecha del siniestro. El período para presentar la denuncia se extiende por diez días hábiles.

Consultas

Ante cualquier duda o consulta podrán comunicarse a través de mail contingenciasmza@gmail.com o a los teléfonos 261-3854264, 261-3854266 y 261-3854270.