Firmaron los contratos de obra para el Centro de Monitoreo y otro Centro Educativo, dos obras estratégicas para el futuro

Se concretó otro paso para el desarrollo de Malargüe: la firma de los contratos con la empresa Estructuras Oeste, que tendrá a su cargo la construcción de dos proyectos estratégicos para la comunidad.

Por un lado, se pondrá en marcha el Centro Inteligente de Monitoreo Municipal (CIMOM), un edificio diseñado para reforzar la seguridad urbana y brindar mayor tranquilidad a las familias malargüinas. Por otro, se construirá el Centro Integrado Educativo y Social (CIES), que se levantará en el barrio Portal del Sol con el objetivo de promover la educación, la inclusión y el desarrollo comunitario.

Ambas obras no solo significan un paso firme hacia una ciudad más moderna y justa, sino que también generarán nuevas oportunidades de empleo local, fortaleciendo la economía de la región.

“Hoy dimos un paso fundamental para el futuro de Malargüe con la firma del Convenio de Obra que permitirá la ejecución de dos proyectos estratégicos. La seguridad y la educación son pilares esenciales para seguir construyendo una ciudad más justa, moderna y con oportunidades para todos. Seguimos trabajando juntos para transformar Malargüe”, destacó el Intendente Celso Jaque.

Con estas iniciativas, Malargüe mantiene su rumbo hacia una transformación profunda, apostando al bienestar de sus vecinos y al crecimiento colectivo de la comunidad.