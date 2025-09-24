Feria del libro de San Rafael 2025

A continuación te compartimos el cronograma completo de actividades día por día.

VIERNES 26

Acto de apertura. Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. Sala Coirones, a las 15.

Taller de Cuentacuentos para niños, dictado por Elisa Ochoa. Sala Chañares, a las 16.

Obra de teatro Él y sus siete ellas, de Patricia Zille. Sala Coirones, a las 16.

Homenaje al escritor Claudio Che Barro y la artista plástica Josefa Méndez. Sala Hall Auditorio, de 16 a 19.

Obra de teatro La vinchuca berrinchera. Área de Salud Municipalidad de San Rafael. Sala Auditorio, a las 16.30.

Programa Mendoza dibuja sus letras. DGE. Sala Chañares, a las 17.

Obra de teatro con marionetas Cuentos que sanan. Dirección: Elisa Ochoa. Sala Coirones, a las 17.

Presentación del libro Ojos de plata, de María Milagros Pithod. Sala Coirones, a las 18.

Intervención artística: show musical de Fede Toledo. Sala Auditorio, a las 18.30.

Presentación del libro Donde la música se hace verso, de Marta Castellino. Sala Chañares, a las 19.

Actividad literaria: Escribir para gestionar tus emociones y conocerte mejor, de Gisella C. Alestra. Sala Coirones, a las 19.

Intervención artística La Protesta, del Instituto Profesorado de Arte (IPA). Sala Auditorio, a las 19.30.

Presentación del libro Cuando en mí vivía el sol, de Rogelio Aguilera. Sala Coirones, a las 20.

Presentación del fotolibro Paisaje en movimiento. Registro y crónicas visuales de la antigua línea ferroviaria San Martín, de Barchiesi, Véliz, Nirich y Santos. Sala Chañares, a las 20.

Eduardo Sacheri con la presentación de su último libro, Demasiado lejos. Sala Auditorio, a las 21.

SÁBADO 27

Taller «Escribiendo mis emociones», por Juan Cabezón. Sala Chañares, a las 15.

Obra de teatro ¿Y a dónde van a parar las medias guachas? Sala Coirones, a las 15.

Presentación libro El escritor es una especie en extinción, de Marcos Martínez. Sala Coirones, a las 16.

Recital de cuentos y canciones Tintes rojos, cuentos y tangos, de Montenegro, Fernández y Rada. Sala Chañares, a las 16.

Presentación del libro Retorno a mí mismo, de Carlos Murgo. Sala Coirones, a las 17.

Recital poético La vida misma, de Miguel Pérez Mateo. Sala Chañares, a las 17.

Presentación del libro Fotojazzeando en Mendoza, de Jorge Luis Lardone. Sala Chañares, a las 18.

Taller de constelaciones familiares a cargo de Silvina Caparrós. Sala Coirones, a las 18.

Intervención artística: show acústico de Emily Hidalgo. Sala Auditorio, a las 18.30.

Taller «Oratoria a través del juego», de Ana Mariela Pérez. Sala Chañares, a las 19.

Narraciones orales con intervalos de música Conta-Canto, de Elenco Narradivas y Atuel Dúo. Sala Coirones, a las 19.

Presentación del libro Journeys from enchanted Words, por alumnos de sexto grado del Colegio del Carmen. Sala Chañares, a las 20.

Charla «Los dos fuertes de San Rafael», de María Elena Izuel. Sala Coirones, a las 20.

Presentación de Doctor Chinaski. Sala Auditorio, a las 21.

DOMINGO 28

Presentación libro y videolibro Racimo, de María Inés Rodríguez y Graciela Corvalán. Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano”. Sala Chañares, a las 15

Obra de teatro El debut. Sala Coirones, a las 15.

Teatro terapéutico Psicodrama, de Sol Cival. Sala Coirones, a las 16.

Conversatorio sobre literatura regional: “Voces de la tierra, historias que emergen con sabor local”, de Jofré-Legascu-Corvalán. Sala Chañares, a las 16.

Presentación del libro Literatura e inteligencia artificial, de Lucio Ravagnani. Sala Chañares, a las 17.

Presentación de la revista Que lo parió!, de Mauro Quintana. Sala Chañares, a las 18.

Presentación del libro Más que tinta sobre papel, de Johana Sanoguera. Sala Coirones, a las 18.

Intervención artística El círculo habitado, de Colectivo Visceral. Poesía y música. Sala Auditorio, a las 18.30.

Presentación del libro Portal al universo, de Jaime García. Sala Chañares, a las 19.

Intervención artística: show solista de Paulita. Sala Auditorio, a las 19.30.

Presentación de la revista La Maza, de Barroso, Panconi, Ledesma, Gerlero Corvalán y Rinaldi. Sala Chañares, a las 20.

REP Presenta Quino por REP. Sala Auditorio, a las 21.