Feria de libro en San Rafael con Eduardo Sacheri, Rep y Dr. Chinaski

La feria contará con stands editoriales, presentaciones de libros, talleres, charlas, obras de teatro y propuestas artísticas para todas las edades, con la participación de destacados referentes de la cultura nacional como Eduardo Sacheri, Miguel Rep y el Dr. Chinaski.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La apertura oficial será el viernes a las 15 en la Sala Coirones, con una programación que incluye un taller de cuentacuentos, obras de teatro, presentaciones de libros, música en vivo y el gran cierre en el auditorio a las 21, con el multipremiado escritor Eduardo Sacheri, quien presentará su última obra Demasiado lejos.

La segunda jornada ofrecerá talleres de escritura y oratoria, narraciones y más libros. Habrá cierre con partida doble: la charla “Los dos fuertes de San Rafael” de María Elena Izuel, y la esperada participación del Dr. Chinaski, alias de Javier Pérez, psicoanalista argentino y reconocido a través de sus podcasts.

Para el domingo se sumarán más presentaciones de libros, obras teatrales, un conversatorio y exposición de las revistas. El broche de oro será a las 21 en el auditorio, cuando el prestigioso dibujante Miguel Rep presente Quino por Rep, un homenaje único al gran maestro del humor gráfico argentino.

Tres días y una cita imperdible con la lectura, la creatividad y el encuentro entre escritores, artistas y lectores. El calendario completo de viernes, sábado y domingo lo podés consultar en www.sanrafael.gov.ar/feriadellibro2025/