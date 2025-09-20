Las propuestas organizadas por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, conjugan numerosas propuestas artísticas en salas culturales.

Programación

21

Teatro- Lutherieces

Espacio Julio Le Parc- Sala Armando Tejada Gómez

Entrada Anticipada: $8.000 / Entrada General: $10.000 por www.entradaweb

Lutherieces logra capturar la esencia lúdica y musical de Les Luthiers, ofreciendo un show que combina nostalgia, innovación y diversión, consolidándose como un clásico contemporáneo del humor escénico latinoamericano.

21

Teatro- El espejo de los otros

Espacio Julio Le Parc- Sala Vilma Rúpolo

Entrada general: $10.000 www.entradaweb.com

La obra se inspira en una de las películas argentinas más originales y poéticas de los últimos años. En ella, un antiguo templo gótico en ruinas se convierte en el escenario de un restaurante único, con una sola mesa, donde cada noche se celebra una «última cena»

21.30

XVII Festival Flautas del Mundo

Teatro Independencia- Chile 1184

Entrada General: $7.000 www.entradaweb.com

El festival promueve la interpretación de las flautas del mundo a través de un contacto pleno con el momento presente. El mensaje sonoro y sus silencios se transforman en mensajeros de paz y hermandad.

21.30

Obra- Ángeles

Espacio Julio Le Parc-Mitre y Godoy Cruz.

Entrada General: $10.000 www.entradaweb.com

La obra basada en Padre Pedro, de José Ignacio Serralinga, explora la compleja y oscura relación entre dos hombres, quienes se ven atrapados en una atmósfera cargada de emociones reprimidas.

Sábado 20

10.30

Charla con el artista- “Con luz propia”

Espacio Contemporáneo de Arte- Eliana Molinelli

Entrada Gratuita

Eduardo Dolengiewich ofrece detalles de su obra en un recuento de fotografías, memorias y transformación que reflejan su experiencia como artista y fotoperiodista, con imágenes que brillan con luz propia.

20

Inauguración de la muestra fotográfica «Foráneos», de Martín Acosta y Guillermo Franco

Espacio de Fotografía Máximo Arias

Entrada Gratuita

En la exposición se presentan dos cuerpos de obra. “Recuperarse”, de Acosta, propone un acercamiento íntimo al vínculo entre el retrato y el trabajo: la materia prima, la herramienta y el producto elaborado se convierten en símbolos de resistencia, identidad y dignidad. Por su parte, “Allí mis pequeños ojos”, de Franco, reúne estampas en blanco y negro que reconstruyen un tiempo y un espacio, coloreando con memoria escenas aparentemente lejanas, pero profundamente humanas.

21

Concierto Apertura-Tango por los caminos del vino

Teatro Independencia-Chile 1184

Director Titular: Mtro. Pablo Herrero Pondal

Con entradas agotadas para su concierto inaugural, la XVI edición de tangos por los caminos del vino, promete una velada con la esencia clásica del tango con nuevas miradas artísticas.

21

Teatro- Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche

Espacio Cultural Julio Le Parc -Sala Tito Francia

Entrada General: $6.000 www.entradaweb.com

La obra ganadora del Certamen Literario Vendimia 2019, escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco. La historia transcurre en un ambiente íntimo, casi asfixiante, para contar un drama familiar agobiante que invita al espectador a correrse del juicio de los personajes.

21.30

Música- El amor después del amor

Espacio Cultural Julio Le Parc- Sala Ernesto Suárez.

Entrada General: $20.000 www.entradaweb.com

Con entradas agotadas el espectáculo recorrerá el icónico álbum de Fito Páez, que marcó una época y continúa siendo una de las obras más influyentes de la música argentina. Con arreglos originales y una puesta en escena pensada para la ocasión.

Domingo 21

20.30

Danza- Cuerpos en vuelo. Un viaje por las múltiples expresiones de la danza

Teatro Independencia- Sala Central

Entrada general: $20.000 www.entradaweb.com

El espectáculo reúne en una misma noche la fuerza, la sutileza y la diversidad de la danza en todas sus formas. Con un elenco de talentosos intérpretes, la propuesta reúne disciplinas como la danza española, el folclore, el clásico, el contemporáneo y el urbano.

21

