Este fin de semana será la segunda edición de “Dulce café en el lago”, en el parque General San Martín

El sábado 6 y el domingo 7, de 10 a 18, se desarrollará la feria de café, pastelería y delicatesen en la isla del lago del parque General San Martín, en Ciudad. Además habrá charlas, clases, talleres, música y sorteos. La entrada será gratuita y por orden de llegada.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, junto a Bruno Brown Café de Origen, invita a disfrutar dos días de las mejores cafeterías y pastelerías de nuestra provincia en un solo lugar, convirtiendo así la experiencia en una oferta gastronómica y cultural imperdible.

La actividad contará con puestos de distintos cafés de la provincia donde habrá venta, clases de café y pastelería, charlas, talleres y mucho más. Además, al finalizar cada jornada habrá una banda en vivo de música mendocina.

Cronograma

Sábado 6

A las 11: clase de pastelería en vivo, a cargo de Flor Rubí, de Flora Bakes

A las 14: concurso de pastelería

Cierre con la música en vivo de Birimbao Bossa Nova

Domingo 7

A las 11: clase de arte latte (creación de diseños en la espuma del café con leche).

A las 15 y las 17: taller de cocina infantil de Chefsitos

A las 15 y las 18: música en vivo con DJ Reptilianx