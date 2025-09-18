Es Ley el aumento a los «Veteranos de Malvinas»

El proyecto para aumentarle la pensión provincial a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, fue aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados. Con anterioridad, había sido respaldado por los 38 senadores mendocinos.

Al mes de agosto, los veteranos de Mendoza cobraban una pensión equivalente a dos salarios básicos de la categoría 013, es decir unos 380.000 pesos de bolsillo. La iniciativa del sanrafaelino Mauricio Sat y de la senadora por San Martín, Marcela Derrache, permitirá la recomposición de ese monto.

«Quiero agradecer a los diputados que colaboraron para que este proyecto se haya transformado en Ley. Hemos construido consenso con el compromiso a futuro de discutir, el año que viene, la actualización de los valores», señalo Sat.

Remarcó que el costo fiscal es mínimo para el Gobierno, «pero para los veteranos, quienes ya superan los 60 años, el impacto económico es importante».

“El aumento es una reafirmación de los valores democráticos, patrióticos y de justicia, que deben guiar el accionar del Estado mendocino hacia quienes ofrecieron su vida”, expresó el legislador sanrafaelino.

Añadió que «con el nuevo ingreso buscamos acercarnos a las necesidades básicas de nuestros héroes con mayor dignidad».