Equipos municipales siguen trabajando y ayudando a damnificados por la tormenta

Las precipitaciones fueron de intensidad significativa y con abundante acumulación de agua por lo que se registraron algunas anegaciones en los pasos badenes, especialmente en Valle Grande, Cuesta de los Terneros y Villa 25 de Mayo, donde se registró material de arrastre.

Durante el fin de semana personal de Defensa Civil intervino en el retiro de 9 árboles caídos, además algunas ramas de gran porte.

Junto a Desarrollo Social se relevaron 7 viviendas afectadas por filtraciones en Cuadro Nacional, Pueblo Diamante, Pueblo Quiroga y Goudge. En este último distrito se produjo el apuntalamiento de una vivienda y la evacuación preventiva de la familia.

En todos los casos se brindó asistencia primaria con elementos básicos a las familias afectadas a través de las delegaciones de barrios y distritos.

Además, equipos de Servicios Públicos y Electrotecnia realizaron controles eléctricos y desobstrucción de acequias para permitir el correcto fluir del agua.

Por estas horas, los equipos continúan trabajando en el despeje de vías, asistencia a vecinos afectados y monitoreo de badenes, cruces y cauces.