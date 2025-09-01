San Rafael, Mendoza lunes 01 de septiembre de 2025
Equipos municipales siguen trabajando y ayudando a damnificados por la tormenta

1 septiembre, 2025

Durante todo el fin de semana equipos de las diferentes áreas municipales estuvieron trabajando en barrios y distritos para atender las situaciones que se generaron a raíz de las persistentes lluvias registradas el sábado y domingo.

Las precipitaciones fueron de intensidad significativa y con abundante acumulación de agua por lo que se registraron algunas anegaciones en los pasos badenes, especialmente en Valle Grande, Cuesta de los Terneros y Villa 25 de Mayo, donde se registró material de arrastre.

Durante el fin de semana personal de Defensa Civil intervino en el retiro de 9 árboles caídos, además algunas ramas de gran porte.

Junto a Desarrollo Social se relevaron 7 viviendas afectadas por filtraciones en Cuadro Nacional, Pueblo Diamante, Pueblo Quiroga y Goudge. En este último distrito se produjo el apuntalamiento de una vivienda y la evacuación preventiva de la familia.

En todos los casos se brindó asistencia primaria con elementos básicos a las familias afectadas a través de las delegaciones de barrios y distritos.

Además, equipos de Servicios Públicos y Electrotecnia realizaron controles eléctricos y desobstrucción de acequias para permitir el correcto fluir del agua.

Por estas horas, los equipos continúan trabajando en el despeje de vías, asistencia a vecinos afectados y monitoreo de badenes, cruces y cauces.

Mientras tanto se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.

Relevamiento actualizado

Uspallata:

  • Sin novedades.
Malargüe:
  • Filtraciones de techo: 4
  • Viviendas anegadas: 1
  • Vehículos varados: 8
  • Total: 13

Las personas se encuentran resguardadas sin problemas en el puesto Borbarán.

San Rafael:

  • Ramas caídas: 6
  • Árboles caídos: 8
  • Filtraciones de techo: 7
  • Arrastre de material: 6
  • Asistencia social: 10
  • Total: 37

General Alvear:

  • Árboles caídos: 2
  • Voladura de techo: 1
  • Poste caído: 1
  • Cable cortado: 2
  • Total: 06

San Carlos:

  • Árboles caídos: 76
  • Arboles por caer: 20
  • Viviendas anegadas: 5
  • Asistencia social: 523
  • Evacuaciones: 8
  • Familias alojadas: 3
  • Total: 635

Tunuyán:

  • Viviendas anegadas: 15
  • Asistencia social: 350
  • Árboles caídos: 3
  • Voladura de techo: 1
  • Total: 369

Tupungato:

  • Filtraciones de techo: 12
  • Desborde cloacal en zona centro.: 1
  • Total: 13

Las Heras:

  • Poste caído: 3
  • Cables cortados: 2
  • Árboles caídos: 2
  • Filtraciones de techo: 2
  • Viviendas anegadas: 5
  • Total: 15

Lavalle:

  • Viviendas anegadas: 10
  • Asistencia social: 364
  • Derrumbe de vivienda: 3
  • Total: 379

Luján de Cuyo:

  • Árboles caídos: 2
  • Poste caído: 2
  • Filtraciones de techo: 10
  • Desprendimiento de piedra: 2
  • Total: 16

Capital:

  • Viviendas anegadas: 8
  • Filtraciones de techo: 3
  • Árboles caídos: 2
  • Total: 13

Godoy Cruz:

  • Viviendas anegadas: 5
  • Árboles caídos: 3
  • Desborde de cloacas: 1
  • Derrumbe de vivienda: 1
  • Total: 10

Maipú:

  • Árboles caídos: 6
  • Viviendas anegadas: 7
  • Derrumbe de vivienda: 2
  • Derrumbe de pared: 1
  • Total: 19

Guaymallén:

  • Árboles caídos: 5
  • Filtraciones de techo: 7
  • Derrumbe: 2
  • Poste caído: 7
  • Total: 46

La Paz:

  • Sin novedad.

Santa Rosa:

  • Asistencia social: 50.
  • Total: 50

San Martín:

  • Filtraciones de techo e inundación: 60
  • Árboles caídos: 03
  • Total: 63

Junín:

  • Árboles caídos: 4
  • Desborde: 2
  • Filtración de techo: 1
  • Total: 07

Rivadavia:

  • Filtraciones de techo: 8
  • Total: 08

En total las novedades fueron 1699 en toda la provincia.

Relevamiento de precipitaciones

También se reportó las precipitaciones desde las 8 de este sábado hasta la mañana de este domingo. El registro se llevó a cabo por Radar San Martín, Sr. Hugo Videla.

  • San Martín: Centro, Chimbas, Chapanay, El Central, Tres Porteñas: 50 a 65 mm. Resto de los distritos, entre 25 a 45 mm.
  • Junín: Centro, Algarrobo Grande, Los Barriales, Medrano: Entre 45 a 55 mm.
  • Rivadavia: Sector oeste, 45 a 50 mm. sector centro y este, 35 a 40 mm.
  • Santa Rosa: Entre 25 a 35 mm promedio.
  • Gran Mendoza y Pedemonte: De 50 a 55 mm promedio.
  • Maipú: Sector sur y central 50 mm, sector norte 45 mm.
  • Luján : Agrelo, Perdriel, Ugarteche 35 mm, Carrizal 45 mm.
  • Lavalle: Sector sur 40 mm, resto del departamento 35 mm.
  • Tupungato, Tunuyán y San Carlos: Unos 30 a 45 mm promedio.
  • La Paz: De 25 a 30 mm.

Las precipitaciones de este domingo, desde las 8 hasta las 14:

  • San Martín: 25 mm.
  • Junín: 20 mm.
  • Rivadavia : De 15 a 20 mm.
  • Resto de zona Este y Gran Mendoza y Valle Uco: En promedio 15 a 20 mm.
