Entrega de tractores para subdelegaciones municipales

La primera entrega se realizó en el paraje La Nora de Cuadro Nacional, donde hace tiempo esperaban el equipamiento para poder trabajar en la zona.

“Son herramientas muy necesarias y que trabajamos para seguir llevando a cada delegación y subdelegación”, explicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.

Los equipamientos también se destinarán a Colonia Elena, Atuel Norte y El Tropezón. Serán utilizados para mantenimiento de espacios públicos, tareas de limpieza, desmalezado.

“Tratamos de estar presente con herramientas y materiales en todos los distritos con el objetivo de mejorar la vida de todos los sanrafaelinos”, cerró Cabrera.