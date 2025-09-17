El sábado 13 de septiembre entró en servicio la obra Electrificación Paso El Loro, destinada a proveer de energía eléctrica a trece establecimientos ganaderos ubicados sobre la Ruta Ganadera Paso El Loro, en la zona ganadera ubicada en el Sur de Mendoza, entre los departamentos de San Rafael y General Alvear. La ejecución se desarrolló íntegramente en el departamento de San Rafael.

La infraestructura demandó una inversión superior a $150 millones, financiada por el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y ejecutada por la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA (Edemsa).

El proyecto contempló la construcción de 65 kilómetros de línea monofilar con retorno por tierra (LMRT) dentro del área de concesión de la distribuidora, así como la instalación de 13 subestaciones transformadoras para garantizar un suministro adecuado y estable.

La obra también incluyó la instalación de un reconectador automático, dispositivo que permite controlar los niveles de tensión, despejar fallas y soportar sobrecargas temporales, optimizando la seguridad y la eficiencia del servicio. Además, se remplazan 16 kilómetros de línea existente que abastecen a otros seis usuarios de la zona, con el objetivo de asegurar un nivel de calidad homogéneo para todos los establecimientos ganaderos beneficiados.

De esta manera, la obra Electrificación Paso El Loro no solo amplía el acceso a la energía en una zona productiva del Sur mendocino, sino que también mejora la confiabilidad del servicio para los usuarios ya conectados, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y aportando al desarrollo económico regional.