Encuentro – Presente y Futuro de las Ciencias Económicas

El pasado viernes se llevo a cabo en el Campus Manuel Belgrano sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Rafael un evento que conto con la presencia de las distintas delegaciones de dicho ente de toda la provincia, recalcando la visita de su Presidente.

También conto con la presencia de las Universidades de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. En dicho encuentro se trataron dos ejes de trabajo; el primero institucional en el cual hablaron sobre el futuro del Consejo Profesional y la importancia que tiene en post de dar veracidad de los trabajos que trascienden a terceros y el otro eje fue el Avance de la Tecnología en cuanto a las oportunidades y amenazas.

En cuanto a lo que mencionaron las facultades de ciencias económicas fue que están trabajando en cambiar los programas de estudios y hacer hincapié en enseñar por competencias.

El Presidente del CPCE Cdor. Julian Sadosfchi y el Delegado de San Rafael Cdor. Renzo Gili coincidieron en la importancia de comunicar lo tratado en el evento a través de un documento y recalcaron la participación y el compromiso de todos los actores en lo que marcaron un día de arduo trabajo en post de jerarquizar la profesión y trabajar conjuntamente con las Universidades y las escuelas secundarias con orientación económicas.