El Tren de Capital Humano llegó a Mendoza

Se trata de una iniciativa de medicina preventiva con profesionales de la Nación y la Provincia. El dispositivo móvil que presta servicios sanitarios preventivos comenzó a atender este lunes 1 de setiembre y permanecerá en Cuyo hasta el viernes 26.

El Tren del Ministerio de Capital Humano es una propuesta de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que cumple un rol clave en la prevención de situaciones de vulnerabilidad. Su objetivo es anticiparse a problemáticas sociales mediante la detección temprana de patologías de riesgo y, al mismo tiempo, reforzar la atención primaria de la salud en la provincia.

Además permite identificar casos que requieran acciones específicas y planificar nuevas estrategias con base en los resultados obtenidos. Su llegada a Mendoza es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el nacional.

La primera estación fue Palmira (San Martín), donde le brinda atención a la comunidad entre el lunes y el viernes. Posteriormente, del 8 al 12 de setiembre, el tren se trasladará a Lagunita, en Las Heras, y luego continuará en Beltrán, Maipú, a mediados de mes.

En cada parada, especialistas de salud del sistema provincial y de la Nación ofrecen atención odontológica, clínica general, fonoaudiológica, pediátrica y nutricional, inmunizaciones con vacunas del calendario nacional y diagnósticos por imágenes (mamografías y radiografías).

El programa nacional “Ver para ser libres” realizará controles de agudeza visual y en el acto les entregará anteojos a niños de entre 6 y 12 años, sin costo para los beneficiarios. También se realizan trámites y consultas de la ANSES y el Renaper. El sector cultural, por su parte, suma actividades con material de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Durante la estadía del Tren de Capital Humano en Palmira, este lunes 1, se llevó a cabo el operativo “La garrafa en tu barrio”, para que los vecinos puedan acceder al gas subsidiado con la finalidad de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen ese fluido de red.

Asimismo, desde la Secretaría de Educación se presentó el Plan Nacional de Alfabetización, acompañado por el equipo de la Biblioteca Nacional. Se distribuyeron cuentos clásicos editados en el marco de la campaña #20minutosdelectura, que invita a familias y docentes a compartir lecturas con los niños para favorecer sus aprendizajes en lectoescritura.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también participó con talleres y actividades destinadas a fortalecer la empleabilidad. Brindó herramientas de formación profesional, oportunidades de inserción laboral y alternativas para el empleo independiente.

En lo que va del año, el Tren de Capital Humano ya recorrió Santa Fe, San Juan y San Luis, con más de 30.000 personas atendidas y múltiples prestaciones realizadas.