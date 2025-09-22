El tiburón que todos creemos conocer – Por:. Beatriz Genchi

«Bruce», el tiburón animatrónico (muñeco mecánico), como se le conocía cariñosamente durante el rodaje del film “Tiburón”, tuvo un profundo efecto en el resultado final de la legendaria película.

La historia de “Tiburón”, sobre un tiburón que causa estragos, refleja más o menos la misma historia detrás de la problemática producción de la película.

Steven Spielberg, el director de 26 años, puede haberte dejado preguntándote por qué el tiburón permanece oculto durante la mayor parte de la película. Sin un tiburón funcional, Spielberg se vio obligado a encontrar una nueva forma de crear suspenso y terror al girar la cámara. A menudo descrita como hitchcockiana, esta técnica de terror y suspenso significó que Bruce todavía apareciera en la película; sin embargo, el enfoque dramático de Spielberg debe mucho a los cables, la edición y el talento musical del compositor John Williams.

El equipo filmó imágenes de tiburones reales en la costa de Australia que se mezclaron con los monstruosos tiburones blancos que se ven en la película. Para dar la ilusión del tamaño monstruoso del tiburón, se filmó un gran blanco real nadando alrededor de una jaula en miniatura para tiburones que albergaba a un actor. Los tiburones animatrónicos se construyeron a escala real y tenían aproximadamente 8 metros.

Bruce, nombrado en broma por Spielberg en honor a su abogado, Bruce Ramer, fue diseñado por el diseñador de producción, Joe Alves, y construido por Bob Mattey, quien anteriormente construyó el calamar gigante en “20.000 leguas de viaje submarino”. Spielberg rechazó la idea de usar miniaturas, ya que quería que los tiburones fueran de tamaño real con animatrónicos completamente operativos que se vieran y se movieran como los reales. El mar abierto ayudó con el realismo, pero no significaba nada sin un tiburón de aspecto realista.

No existía precedente de una criatura mecánica que se le acercara; Spielberg solo necesitaba una que funcionara. Alves primero dibujó grandes bocetos basados ​​en la descripción del tiburón en la novela de Peter Benchley para mostrar las diversas acciones que realizaba. Luego dibujó un diagrama seccional del tiburón. Este lo ilustraba desde la nariz hasta la cola, mostrando la caja torácica artificial de Bruce y la ubicación de los tubos de cromoly que albergaban y protegían las mangueras neumáticas que lo operaban. Cada “Bruce” tenía un esqueleto de acero, sistema hidráulico para abrir y cerrar la boca y mecanismos neumáticos accionados por aire que movían varias partes del cuerpo.

Convencer a otros de la viabilidad del tiburón resultó difícil, Alves entrevistó a varios especialistas en efectos especiales y obtuvo la misma reacción: “Esto no va a funcionar. Nunca antes se ha creado un tiburón mecánico de tamaño real”. Sin embargo, Bob Mattey convenció a Alves de que podía construirlo. Compuesto por una combinación de tres modelos animatrónicos: uno que se movía de izquierda a derecha; otro que se movía de derecha a izquierda, y un trineo para tiburones. Que era un tiburón mecánico unido a un gran brazo que se movía de un lado a otro a lo largo de un riel submarino montado en el fondo marino. El equipo trasladó esta plataforma a varias ubicaciones frente a la costa de la isla Martha’s Vineyard en Massachusetts.

Bruce tuvo un buen desempeño en las pruebas de agua dulce, pero nadie revisó si el agua salada sería un problema. Desafortunadamente, lo fue. El agua salada corroyó el interior y el exterior del tiburón y se filtró en las mangueras neumáticas. La producción de estas replicas costó $500,000, lo que se sumó al presupuesto de $7 millones. En el mejor de los casos, era difícil trabajar con estos tiburones y, en el peor, no respondieron en absoluto durante la mayor parte del rodaje.

Apodados, los «Grandes excrementos blancos» por Spielberg, el director no probado dirigió una producción ya de por sí problemática, con el guion sujeto a reescrituras diarias. Spielberg se vio obligado a ser creativo. «Sabía que iba a tomar tres o cuatro semanas reconstruir el tiburón, así que tendríamos que inventar algo más que no mostrara exactamente al tiburón, pero que diera la sensación de que el tiburón estaba cerca… el guion estaba lleno de «tiburón». Tiburón aquí, tiburón allá, tiburón por todas partes».

Todos recordamos la secuencia de apertura en la que la primera víctima del tiburón, Chrissie Watkins (Susan Backlinie), es arrastrada de un lado a otro antes de desaparecer bajo las olas. Nunca vemos al tiburón, pero la escena sigue siendo la más memorable de “Tiburón”. Spielberg, con la ayuda de la magnífica banda sonora del compositor John Williams, comienza con la cámara moviéndose hacia los pies del nadador.

Usa la cámara para simular el punto de vista del tiburón y, en el proceso, crea uno de los inicios de película más aterradores. No vemos ningún tiburón, ni siquiera una aleta o cola, pero sí podemos ver a Chrissie azotada de un lado a otro por este terror invisible. Añadiendo al horror, está la quietud del océano después de que ella es arrastrada bajo las olas, como si nada hubiera sucedido.

La imaginación humana llena los vacíos: el tiburón más aterrador nunca es Bruce, o imágenes de tiburones de la vida real, sino el que nunca vemos. Es el creado desde la cámara actuando como el punto de vista del tiburón.

“Si el tiburón hubiera estado disponible visualmente, podría haber cambiado toda la psicología de la experiencia”, dijo el compositor Williams. “Cuando escuchas, ‘boom-boom, boom-boom’, ya has sido condicionado a pensar que es cuando el tiburón está presente. Cuando está lejos, es muy débil. Cuando está a punto de atacar, está muy cerca y es muy fuerte. Podemos anunciar la presencia del tiburón o su actitud por cómo manejamos estas notas, solo muy pocas notas”.

Al bajar la cámara a la superficie del mar, Spielberg agregó a esta psicología de terror. “Realmente quería que esta película estuviera solo al nivel del agua”, dijo. “La forma en que somos cuando estamos a flote. No vemos agua a un metro del agua”. El equipo de cámara sostuvo la cámara en la superficie en una caja suspendida sobre balsas para que flotara. “Esto tiene una psicología que te hace consciente de que justo debajo de la superficie del agua podría estar ese tiburón”.

La limitación de un tiburón defectuoso en realidad funcionó a favor de Spielberg al aumentar la anticipación de la audiencia por ver al tiburón. En ataques sucesivos, recreó el suspenso de la escena de apertura, comenzando con las piernas de los nadadores bajo la superficie. En escenas con múltiples nadadores, la audiencia se pregunta a cuál atacará el tiburón, lo que se suma al suspenso. Con cada escena sucesiva, Spielberg reveló más y más del tiburón.

Inicialmente, vemos una toma distante del tiburón cuando Bruce se da la vuelta al atacar al niño. Luego vemos una aleta dorsal cuando el tiburón ingresa a la laguna más adelante en la película. Esa misma escena termina con un vistazo de la cabeza de Bruce mientras lleva al hombre bajo la superficie, culminando con la desgarradora toma de la pierna cortada del hombre cayendo al fondo del mar. Finalmente vemos a Bruce en todo su esplendor en el tercer acto cuando sale del agua hacia la popa del barco pesquero de Quint, el Orca. Un aterrorizado Quint se desliza impotente hacia la boca del monstruo tiburón, momentos antes de toser sangre cuando el tiburón le muerde el abdomen, lo que indica su fallecimiento.

Incluso en este acto final de la película, Spielberg construyó ese momento en el que Bruce se lanza fuera del agua, usando barriles para mostrar la velocidad y la fuerza de este monstruo invisible. «Los barriles fueron un regalo del cielo porque no necesitaba mostrar al tiburón mientras esos barriles estuvieran cerca. Lo que no ves generalmente da más miedo que lo que ves», explicó Spielberg.

Al estilo de Hitchcock, la música, los barriles de flotación y las tomas en primera persona demostraron la maestría cinematográfica de Spielberg y los trucos cinematográficos de Hitchcock. ¿Un feliz accidente gracias al mal funcionamiento de Bruce, tal vez? Spielberg sabía que podía crear suspenso con la sugerencia de un tiburón invisible y también con la reacción de la gente dentro y fuera del agua. La toma con efecto túnel del jefe Brody (Roy Scheider) cuando se da cuenta de que el tiburón ha atacado de nuevo no es casualidad; se inspiró en un efecto túnel similar desarrollado por Hitchcock en “Vértigo”.

La película superó un rodaje problemático y catapultó la carrera de Spielberg como maestro del entretenimiento popular. Con el presupuesto de producción aumentando a 9 millones de dólares, los 472 millones recaudados en taquilla gracias a su amplio lanzamiento y a una agresiva campaña publicitaria ayudaron a impulsar el modelo hollywoodense de lanzamiento de películas de gran presupuesto.

Porque a veces, lo que no sale como planeamos… termina siendo lo más memorable.

Gentileza:

Beatriz Genchi

Museóloga – Gestora cultural.

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut