El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

El consumo cayó 1,1% en el segundo trimestre.
Se prevé que los datos del tercer trimestre serán aun peores, debido a la volatilidad del dólar y las tasas de interés, que se sumaron a los bajos salarios reales.
El PBI mejoró en términos anuales, desde el piso de la recesión
En términos interanuales, la economía exhibió una mejora del 6,3%, aunque vale remarcar la baja base de comparación del segundo trimestre de 2024, cuando todavía no había comenzado el repunte en «V».
A nivel sectorial, los principales incrementos anuales se verificaron en intermediación financiera (+26,7%), hoteles y restaurantes (+17%) y construcción (+10,6%). En el otro extremo, resaltó una profunda caída del 42,2% en la pesca, rubro que estuvo afectado por un conflicto sindical, derivado de una crisis estructural por la caída de las exportaciones, no compensada por el consumo interno.
Fuente;https://www.ambito.com/economia/el-pbi-sufrio-el-segundo-trimestre-su-primera-caida-un-ano-el-consumo-se-contrajo-11-n6191672