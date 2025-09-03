El municipio sigue con su plan de forestación en los distritos

El trabajo se realizó en un predio lindero al establecimiento educativo donde se colocaron 20 moras híbridas.

La iniciativa contó con la participación de estudiantes de 6to año, quienes aportaron al crecimiento de la institución y dejaron su huella antes de terminar su ciclo educativo secundario.

Estas acciones se enmarcan dentro de la propuesta municipal que busca implantar 10 mil árboles en barrios de Ciudad, distritos y espacios públicos del departamento.

“Para nosotros es importante poder trabajar en conjunto con la delegación y el Municipio en este tipo de proyectos”, destacaron el profesor Marcelo Juárez y la directora Nuria Rozas.

Por su parte, el delegado Germán Gómez marcó que “estas acciones nos ayudan a concientizar a la comunidad sobre la importancia del trabajo conjunto y el cuidado del ambiente”.

El objetivo es seguir trabajando de manera conjunta con entidades, instituciones y ONG para avanzar en el plan de forestación.