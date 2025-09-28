El municipio ofrece apoyo escolar gratuito para alumnos sanrafaelinos

Ya están abiertas las inscripciones para alumnos de educación primaria, mientras que el próximo lunes 29 se abren cupos para alumnos secundarios.

Desde Educación del Municipio, Natalia Acosta detalló que “este programa se conformó para ayudar a las familias y estudiantes a mejorar sus trayectorias escolares. Los chicos actualmente tienen exceso de pantalla y les cuesta realizar sus tareas, por lo que disponemos de estos espacios para apoyarlos en sus deberes y fortalecimiento de saberes”.

Los espacios, antes mencionados, serán dirigidos por profesionales de la educación especializados en diversas materiales y niveles, con apoyo pedagógico y un contexto de comodidad.

Para más información, los interesados deben presentarse en la sede de la Dirección de Educación en Coronel Plaza 234, de lunes a viernes de 8 a 13 y lunes a miércoles de 15

