El municipio diagramó un plan de acción para atender las consecuencias que dejó el temporal

Este lunes temprano el intendente Omar Félix reunió a su gabinete para instruir diferentes operativos vinculados a servicios y reparación de calles y avenidas que se han visto afectadas por el temporal.

Luego de las intervenciones municipales durante el fenómeno climático, ahora comienza la etapa de cubrir lo que dejó la lluvia, tanto en la ciudad como en los distritos.

Los trabajos se realizarán mediante diferentes cuadrillas dependientes de Obras y Servicios Públicos y Gobierno, con el objetivo de normalizar las condiciones.

Las tareas inmediatas estarán vinculadas a la limpieza de acequias, desagües y diferentes espacios públicos, mientras que una vez secas las superficies, se avanzará con bacheos y reparación de calles y avenidas.