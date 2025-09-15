El municipio convoca al sector turístico a participar del Plan de Desarrollo de Malargüe

Hoy lunes 15 de septiembre se realizará un taller participativo para diseñar de manera conjunta estrategias que fortalezcan al turismo local.

La Municipalidad de Malargüe invita a todos los representantes del sector turístico a sumarse al Taller Participativo del Plan de Desarrollo Turístico, un espacio de construcción colectiva que busca consensuar acciones para el crecimiento del turismo en la ciudad.

El objetivo del plan es fomentar la coordinación entre el sector público, privado y comunitario, potenciando a Malargüe como un destino turístico de referencia.

La actividad se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, de 16:00 a 17:30 hs.

Asimismo, señalan que la contribución de cada participante ayudará a diseñar estrategias concretas que impulsen la actividad turística, generando beneficios para toda la comunidad