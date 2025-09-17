Lamentamos que en San Rafael, donde se concentraron cerca de 200 personas, se haya generado un reducto de tumulto en el que se empujó a la policía que, al igual que en el Gran Mendoza, cumplía la función de custodiar el orden. En esa circunstancia resultaron heridos varios policías de la provincia de Mendoza, en su mayoría auxiliares con poca antigüedad en la fuerza.

El episodio se desencadenó cuando un individuo agredió físicamente a una agente de la Policía, lo que motivó la intervención para proceder a su aprehensión. Durante el accionar, otras personas intentaron impedir el procedimiento, lo que derivó en forcejeos y empujones.

Como consecuencia del tumulto, además de las lesiones sufridas por los efectivos —entre ellas golpes en brazos, rodillas y rostro— se registró la sustracción de elementos de uso reglamentario.

En medio de la situación y después de recibir un golpe de puño en el pómulo derecho, una de las oficiales perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento apeló al recurso de accionar el agente químico o gas pimienta de manera disuasiva y hacia una zona segura. Esta situación quedó plasmada en la denuncia que se realizó después de los acontecimientos. Es importante aclarar que nunca fue dirigido contra una persona en particular y mucho menos contra el intendente.

Resulta una falacia, además de absurdo, sostener lo contrario: de haber sido alcanzado directamente, el jefe comunal habría requerido asistencia médica inmediata, ya que el gas pimienta produce irritación en vías respiratorias, ojos y piel. Por el contrario, pudo continuar brindando declaraciones públicas con total normalidad.

El Ministerio subraya que la fuerza de seguridad actuó conforme a los protocolos vigentes, limitándose a contener los desórdenes originados por la agresión a los agentes policiales, y que el resto de la manifestación se desarrolló sin inconvenientes.

Registro de las lesiones sufridas por los efectivos