El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza entregó un reconocimiento a los integrantes de Mendonarte por su destacada tarea de voluntariado y compromiso con el cuidado de la naturaleza. La distinción se realizó tras la exitosa jornada de limpieza en el Dique Potrerillos, donde cerca de 40 jóvenes voluntarias y voluntarios lograron recolectar más de 200 kilos de residuos.

Mendonarte es un proyecto comunitario que promueve valores como el servicio, la solidaridad y el amor en acción, a través de actividades artísticas, culturales y ambientales. Sus integrantes trabajan en la construcción de lazos comunitarios desde el cuidado del entorno natural y el fortalecimiento de la conciencia ambiental.

Felipe Gutiérrez, miembro fundador de Mendonarte, expresó: “Este reconocimiento nos emociona profundamente porque refuerza lo que creemos: que cada gesto cuenta. Nuestro trabajo es una manera de devolverle algo a la naturaleza y a la comunidad, y de transformarnos juntos en el proceso. Algo que caracteriza al grupo y a nuestra organización es que disfrutamos y nos divertimos mucho haciendo lo que hacemos. El aspecto creativo es muy importante y las actividades que realizamos van desde limpieza y cuidado del ambiente, plantación de forestales hasta acciones sociales puntuales en merenderos de nuestra Pprovincia”. Y agregó: “Quienes estén interesados y quieran sumarse a nuestra iniciativa pueden encontrarnos en las redes sociales”.

Por su parte, Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, destacó: “El compromiso de Mendonarte es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede convertirse en un motor de cambio positivo. Desde el Ministerio acompañamos y valoramos estas acciones, porque son fundamentales para construir una cultura de respeto y cuidado del ambiente”.

A través de este reconocimiento, el Ministerio reafirma su apoyo a las iniciativas comunitarias que, como Mendonarte, promueven la participación ciudadana y el compromiso colectivo con el ambiente.