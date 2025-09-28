El impacto de la volatilidad cambiaria sobre los precios: qué podría pasar con la inflación

En septiembre, el rubro Alimentos y bebidas tuvo un repunte en precios e impactó en el índice general

La inflación de septiembre muestra señales de aceleración en comparación con el mes anterior, en un contexto de marcada volatilidad cambiaria. En el corto plazo, el índice de precios se mantendría en torno al 2 por ciento.

De cara a octubre, la variación del dólar será el principal factor que marque la tendencia del costo de vida, aunque los recientes anuncios sobre un respaldo financiero por parte de EE.UU. contribuyen a moderar expectativas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue del 1,9%, manteniendo la cifra de julio. Los rubros con mayores aumentos el mes fueron Transporte (3,6%) por la suba en el precio de los vehículos y de los combustibles, Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y Hoteles (3,4%). Sin embargo, tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el precio del dólar comenzó un sendero alcista y en algunas ruedas llegó a superar los $1.500.

En septiembre, el rubro Alimentos y bebidas, el que mayor peso tiene en la medición del Indec, tuvo un repunte en precios e impactó en el índice general, según distintos relevamientos de consultoras privadas.

La Cámara Argentina de Supermercados apuntó contra los aumentos especulativos de sus proveedores como mecanismo de cobertura y pidió que se retrotraigan las subas. El mensaje estuvo focalizado en yerbateras, aceiteras y algunos molinos harineros, que hicieron remarcaciones de hasta 7 por ciento.

En los mayoristas detallaron que recibieron listas con incrementos del 7% en aceites, galletitas, hasta 8%; yerba, entre 2,7% y 7% dependiendo la marca; alcohol etílico, 5,5%; y golosinas, 6%. Por el contrario, una empresa de cuidado personal bajó 2,5% sus precios.

Otras fuentes del sector supermercadista aseguran que las ventas deprimidas impiden el traslado a góndolas de las variaciones del tipo de cambio, pero debieron quitar promociones y ofertas. Al mismo tiempo, destacan que los consumidores se están inclinando por hacer sus compras en comercios de cercanía, lo que reduce aún más su mercado.

La consultora LCG registró en la tercera semana de septiembre una inflación en alimentos de 1,6%, presentando un alza de 1,5 puntos porcentuales respecto a los 7 días previos. Los principales ajustes se observaron en productos de panificación, cereales y pastas (5,2%) y en lácteos y huevos (5,1%). Compensó la baja en verduras del 3,4 por ciento.

La proyección mensual de EcoGo asciende a 2,9% en septiembre, con incrementos relevantes en frutas y verduras (2,4 por ciento).

“El aumento en el tipo de cambio impactó en frutas importadas, como la banana, traccionando la categoría ‘otras frutas’ al alza (4,5%). Los cítricos también incrementaron su precio, y anotaron una suba promedio del 1,5 por ciento. Las verduras se vieron impulsadas por el aumento en el precio de la papa, que trepó 1,7% en la semana, y elevó la variación promedio del mes a 7,9%”, destacó el informe de EcoGo.

Respecto a otros sectores que mostraron avances importantes en septiembre, Transporte y Comunicaciones y Educación subieron en cada caso 2,3%. Así, la consultora estima una inflación del 2,4 por ciento.

En términos generales, desde Equilibra, el economista Lorenzo Sigaut Gravina dijo: “Observamos una ligera aceleración en la inflación para septiembre, con una proyección actual del 2,2%. Más allá del respaldo del Tesoro de Estados Unidos, que sobre todo contribuye en el plano financiero, este apoyo, junto con la eliminación temporal de las retenciones a los productos agropecuarios, permitió reducir el riesgo país y ayudó a estabilizar el dólar, incluso con una leve baja”.

Todo parece indicar que la inflación de octubre estaría en torno al 2% (Sigaut Gravina)

Respecto a octubre, “en principio, las tarifas no registrarían ajustes significativos y si el dólar se estabiliza, las naftas no muestran subas y se limita el impacto de los aumentos estacionales de precios, como los asociados al cambio de temporada en indumentaria o a un feriado largo, junto con salarios que crecen cerca del 1,5%, todo parece indicar que la inflación de octubre estaría en torno al 2%. No obstante, cualquier presión adicional sobre el tipo de cambio podría acelerar ese ritmo”, explicó.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, dijo: “Creo que puede estar un poco por encima del 2% el IPC de septiembre. Después de las elecciones bonaerenses, hubo aumentos en varios rubros muy generalizados. En la tercera semana se vio algo de moderación”.

La posibilidad de un swap con EEUU, un crédito stand-by y la compra de bonos argentinos en dólares “ayudan a evitar más problemas porque mejora el futuro del tipo de cambio”, dijo el especialista de C&T Asesores Económicos.

El último reporte de JP Morgan apuntó: “Con la inflación de alimentos -un factor clave en el ánimo político- esperando moderarse, la cuestión central ahora es cuánto capital político será necesario para atravesar esta ventana de oportunidad y si el gobierno podrá capitalizarla plenamente”.

El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, espera una inflación para este mes de 2,1%, impulsada por alimentos y bebidas. El promedio de cuatro semanas también es de 2,1%, con alzas relevantes en verduras (6,1%) y frutas (5,1%). Entre las categorías con menores aumentos, se encuentran café, té, yerba y cacao (0,8%) y los lácteos (0,5 por ciento).

Fuente:https://www.infobae.com/economia/2025/09/28/el-impacto-de-la-volatilidad-cambiaria-sobre-los-precios-que-podria-pasar-con-la-inflacion/