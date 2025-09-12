El HCD aprobó el programa “Comercio Amigable con la Diabetes

El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael aprobó un proyecto que busca fomentar la inclusión y la accesibilidad alimentaria en distintos espacios gastronómicos y comerciales del departamento. El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael aprobó un proyecto que busca fomentar la inclusión y la accesibilidad alimentaria en distintos espacios gastronómicos y comerciales del departamento.

Se trata del programa “Comercio Amigable con la Diabetes”, una iniciativa que apunta a garantizar que personas con diabetes puedan contar con opciones seguras y adecuadas en bares, restaurantes, casas de comidas, hospitales, servicios de lunch y todo establecimiento que elabore o comercialice alimentos.

El programa, presentado por el presidente del HCD, Samuel Barcudi, invita a los comercios a adherirse de manera voluntaria, incorporando menús y productos aptos para personas con diabetes. De esta manera, se promueve una política de inclusión y concientización que beneficia tanto a los consumidores como a los espacios gastronómicos, que podrán identificarse como parte de esta red amigable.

Al respecto, el edil expresó: “Con este programa buscamos dar un paso importante hacia la inclusión. Sabemos que la diabetes afecta a miles de familias y muchas veces encontrar opciones seguras en un comercio o restaurante resulta difícil. Con esta iniciativa queremos que las personas puedan elegir y compartir momentos sin limitaciones, con la tranquilidad de que hay un San Rafael que piensa en ellos”.

Desde el Concejo destacaron que la propuesta apunta se trabajo en conjunto con personas que padecen esta patología y apunta a cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad, a la vez que se incentiva la responsabilidad social de los establecimientos del rubro alimenticio.

Con esta medida, San Rafael avanza en la construcción de un entorno más inclusivo y saludable, reafirmando el compromiso del Concejo Deliberante con políticas públicas que atienden a las necesidades de toda la comunidad.