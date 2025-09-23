El Gobernador Alfredo Cornejo y el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, presentaron este lunes en la explanada de la Casa de Gobierno la nueva flota de maquinarias y vehículos del Departamento General de Irrigación. La inversión total supera los $3.800 millones, financiada íntegramente con recursos propios del organismo.

La presentación de la flamante flota se realizó sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo y contó con la presencia de autoridades del Departamento General de Irrigación, entre otros.

Desde Irrigación adquirieron 8 máquinas, 3 camiones, un tractor y 16 camionetas, que suman una inversión total de $3.895.543.835.

En ambos casos Irrigación adjudicó por debajo del presupuesto oficial, lo que implica ahorro, eficiencia y una correcta utilización de los fondos públicos. El ahorro es de $633.164.801: $559.950.801 de diferencia con las máquinas, sumados a $73.214.000 en las camionetas.

El Gobernador observó las nuevas máquinas que serán entregadas en comodato a distintas asociaciones de regantes, de acuerdo con las necesidades técnicas, operativas y presupuestarias de cada zona.

Se trata de la cuarta compra de maquinaria y la quinta de camionetas de Irrigación en la actual gestión. «Invertimos para garantizar un servicio eficiente en todo el territorio provincial”, señaló el superintendente de Irrigación.

Detalle de la inversión



La adquisición comprende:

* 8 máquinas viales, incluyendo excavadoras, retroexcavadoras y una topadora.

* 3 camiones pesados y 1 tractor de 80 HP.

* 6 camionetas, destinadas a tareas operativas en distintas cuencas.

El monto total invertido fue de $3.245.757.835 para maquinaria pesada, y $650 millones para las camionetas.

“Compramos con fondos propios y logramos un ahorro de $650 millones respecto al presupuesto oficial”, remarcó Marinelli.

Equipamiento adquirido



En detalle, el nuevo parque de equipos incluye:

* Una excavadora hidráulica sobre orugas de 21,5 a 25 toneladas

* Una excavadora hidráulica sobre orugas de 13 toneladas

* 3 retroexcavadoras cargadoras frontales 4×4 con brazo extensible

* Una retroexcavadora 4×4 con brazo estándar

* Una retroexcavadora 4×4 con brazo extensible y balde tipo almeja

* Una topadora sobre orugas de 37,5 toneladas, con hoja semi universal y escarificador

* Un camión tractor 6×4 (mínimo 450 CV)

* 2 camiones adicionales

* Un tractor 6×4 (mínimo 300 HP)

* 3 carrocerías volcadoras traseras (15 a 18 m³)

* Un tractor agrícola 80 HP, 4WD con cabina

* 16 camionetas utilitarias

Distribución estratégica y uso

Las máquinas serán entregadas en comodato a distintas asociaciones de regantes, de acuerdo a las necesidades técnicas, operativas y presupuestarias de cada zona.

“Las asociaciones organizadas que prestan servicio a los usuarios serán responsables del manejo. Evaluamos dónde cada máquina puede tener mayor impacto”, explicó Marinelli.

Entre los destinos previstos, se encuentran zonas clave del sistema de riego como Río Mendoza, Corralitos, San Carlos, Tupungato y General Alvear.

Apuesta por la eficiencia y la inversión



Desde 2017, Irrigación mantiene una política de inversión sostenida en equipamiento, combinada con una fuerte reducción del gasto corriente. «Redujimos en un 20% la planta de personal. Eso nos permitió liberar recursos y destinar más fondos a obras, mantenimiento e innovación”, destacó Marinelli.

La gestión también incorporó el financiamiento de programas de investigación junto a instituciones como INTA, Ianigla y Iadiza, para anticipar los efectos del cambio climático y mejorar los pronósticos de disponibilidad hídrica.

“Invertimos también en conocimiento. La eficiencia en el uso del agua ya no es solo operativa: es también científica”, añadió.

Mirada a futuro: plan hídrico provincial



Finalmente, Marinelli adelantó que en enero se presentará el Plan Hídrico Provincial, una herramienta clave para el ordenamiento territorial y la gestión del agua en Mendoza. “No es lo mismo gestionar agua en el Área Metropolitana que en zonas agrícolas puras. El plan va a contemplar cada realidad y se debatirá con los actores de cada cuenca”, explicó.