El Gobierno logró «bozal» legal para audios por presuntas coimas y denuncia complot

El Ejecutivo tomó la decisión de elevar el caso a la Justicia luego de las filtraciones que involucran a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en una trama de retornos.

Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo , sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal «con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral». Además, logró una cautelar del Poder Judicial para evitar que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la secretaria de Presidencial, Karina Milei, y su asesor Eduardo «Lule» Menem.

Así lo confirmó el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. «No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido» , remarcó el funcionario. Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Julián Ercolini.

Para el Gobierno, «no se trata de una filtración casual», sino «de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral». En ese marco, en Balcarce 50 consideran que el objetivo «fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales».

Además, denunció: «El hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial«.

La denuncia del oficialismo se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual «prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas». En este marco, solicitan medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y «preservar la transparencia del proceso electoral».

«No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia», deslizaron desde el Gobierno.

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en Casa Rosada

El Poder Judicial ordenó este lunes el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional».

El fallo, firmado por el juez Alejandro Patricio Maraniello, dispone: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia

La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir «unidad» en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.

La respuesta de Jorge Rial a la ofensiva del Gobierno: «Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario»

El conductor Jorge Rial cargó contra Patricia Bullrich luego de que la ministra de Seguridad le pidiera a la Justicia Federal allanar su domicilio tras la difusión de audios filtrados de Karina Milei, secretaria de la Presidencia. En ese marco, advirtió que «esto se está convirtiendo en un régimen totalitario».

En C5N, Rial diferenció su postura de la del Gobierno. «No descartamos material, no somos socios en la corrupción y no tenemos nada que ver con este Gobierno. No interferimos con la Justicia cuando allanan, no les robamos la plata a los discapacitados, no les pegamos a los jubilados ni a los chicos y no queremos cerrar el Garrahan. Somos periodistas que ejercimos nuestro laburo y parece que eso molesta al poder«, sostuvo.

El periodista alertó por el avasallamiento del oficialismo sobre la prensa: «Esto es raro y peligroso. Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario. Hay pocos países que se atrevieron a atropellar a la libertad de prensa y pedir allanamientos a medios y periodistas. No pedimos coimas ni tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados porque para ser eso, además de coimero, tenés que ser un hijo de puta».

Además, cuestionó la actitud de Bullrich: «Estamos enfrentándonos al poder del Estado, que se demostró con lo que firmó el juez y esta presentación de la ministra que hace unos años, a un director de La Brújula, un medio de Bahía Blanca, le decía ‘no entregues las fuentes’. Es la misma Bullrich que hizo esta denuncia gravísima. Solamente de la cabeza de esta mujer puede salir esta ensalada trasnochada».

En esa línea, señaló el objetivo del Gobierno: «Es una locura esto. Están pidiendo allanar nuestras casas y sacarnos nuestros teléfonos. No somos delincuentes ni coimeros ni libertarios, sino trabajadores y nuestro laburo es esto. Están intentando que no sigamos investigando. Lo que están haciendo es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos».

Finalmente, Rial apuntó contra la decisión judicial de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei que reflejarían conversaciones privadas en la Casa Rosada. «Es un acto de censura previa y totalitario. Milei se está convirtiendo de a poco en un espejo de Nicolás Maduro. Es un atropello a la libertad de prensa», sentenció.

Fuente;https://www.ambito.com/politica/javier-milei-denuncio-la-justicia-federal-una-operacion-inteligencia-ilegal-casa-rosada-n6185189