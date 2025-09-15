El Gobierno fijó nuevas normas para los feriados: cómo queda el calendario de 2026

Con el Decreto 614/2025, el Gobierno fijó cambios en los feriados que caen fin de semana y delegó a la Jefatura de Gabinete la decisión sobre los traslados. El calendario de 2026 ya perfila varios fines de semana largos clave y aguarda la definición de los posibles feriados puente.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 614/2025, una medida que redefine la organización de los feriados en Argentina. El objetivo es dar mayor flexibilidad al calendario de 2026 y favorecer la creación de fines de semana largos, impulsando el turismo y los días de descanso. La norma, ya publicada en el Boletín Oficial, lleva también la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Feriados inamovibles en 2026
El calendario ya tiene definidos sus feriados fijos: Año Nuevo, Carnaval (16 y 17 de febrero), Día de la Memoria (24 de marzo), Malvinas y Viernes Santo (2 y 3 de abril), Día del Trabajador (1 de mayo), Revolución de Mayo (25 de mayo), Belgrano (20 de junio), Independencia (9 de julio), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre).
Con la nueva disposición, se prevén traslados en fechas como: Güemes (17 de junio, a definir), San Martín (17 de agosto, confirmado), Diversidad Cultural (12 de octubre, confirmado) y Soberanía Nacional (20 de noviembre, que se moverá para generar un fin de semana largo).
Fines de semana largos destacados
El nuevo esquema ya marca fechas clave:
Del sábado 14 al martes 17 de febrero, por Carnaval.
Del jueves 2 al domingo 5 de abril, combinando Semana Santa y Malvinas.
Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.
Todavía resta conocer si se sumarán feriados puente adicionales, que suelen decretarse para potenciar la actividad turística. Esa definición se espera en los próximos meses.