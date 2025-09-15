El Gobierno fijó nuevas normas para los feriados: cómo queda el calendario de 2026

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 614/2025, una medida que redefine la organización de los feriados en Argentina. El objetivo es dar mayor flexibilidad al calendario de 2026 y favorecer la creación de fines de semana largos, impulsando el turismo y los días de descanso. La norma, ya publicada en el Boletín Oficial, lleva también la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La principal novedad es que los feriados que caigan en sábado o domingo podrán moverse al viernes previo o al lunes siguiente, algo que no estaba contemplado de forma explícita en la Ley 27.399. Desde ahora, la Jefatura de Gabinete será la encargada de resolver qué feriados se trasladan en cada caso.

Feriados inamovibles en 2026

El calendario ya tiene definidos sus feriados fijos: Año Nuevo, Carnaval (16 y 17 de febrero), Día de la Memoria (24 de marzo), Malvinas y Viernes Santo (2 y 3 de abril), Día del Trabajador (1 de mayo), Revolución de Mayo (25 de mayo), Belgrano (20 de junio), Independencia (9 de julio), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre).

Feriados trasladables en 2026

Con la nueva disposición, se prevén traslados en fechas como: Güemes (17 de junio, a definir), San Martín (17 de agosto, confirmado), Diversidad Cultural (12 de octubre, confirmado) y Soberanía Nacional (20 de noviembre, que se moverá para generar un fin de semana largo).

Fines de semana largos destacados

El nuevo esquema ya marca fechas clave:

Del sábado 14 al martes 17 de febrero, por Carnaval.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, combinando Semana Santa y Malvinas.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Todavía resta conocer si se sumarán feriados puente adicionales, que suelen decretarse para potenciar la actividad turística. Esa definición se espera en los próximos meses.