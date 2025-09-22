El Gobierno de Mendoza oficializó el llamado a licitación pública para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une la ciudad de San Rafael con Pareditas, en el departamento de San Carlos. Se trata de una obra largamente esperada por la comunidad, que demandará una inversión de más de 59.500 millones de pesos, financiados a través del Fondo de Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de 107 kilómetros y estarán divididos en tres tramos principales. El primero contempla la reconstrucción de la calzada desde la avenida Rawson hasta la Rotonda del Cristo, con ensanche, repavimentación, banquinas, cordón, cuneta, una nueva rotonda en El Toledano y un intercambiador que mejorará los accesos al aeropuerto.

El segundo tramo incluye la repavimentación de 48 kilómetros entre la Rotonda del Cristo y el río Seco de Las Peñas, además del ensanche de calzada a 7,30 metros, consolidación de banquinas y nueva señalética horizontal y vertical.

Finalmente, el tercer tramo comprende la recuperación de la traza entre el río Seco y la intersección con la Ruta Nacional 40, en Pareditas, con similares trabajos de repavimentación, ensanche y modernización de la señalización.

El plazo de ejecución está estimado entre 12 y 18 meses, según los avances de cada sección. La obra, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a través de la Subsecretaría de Infraestructura, tiene como objetivo mejorar la conectividad, la seguridad vial y potenciar la actividad productiva, turística y logística del Sur provincial.

De esta manera, se concreta la fecha anunciada días atrás por el Gobernador Alfredo Cornejo, cuando presentó el llamado a licitación de la obra. Como se había adelantado, la apertura de sobres se realizará el 21 de octubre de 2025 a las 10 en la Casa de Gobierno, cumpliendo con el cronograma previsto y dando un paso clave para poner en marcha la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.