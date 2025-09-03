El Gobierno de Mendoza acompaña al club Regatas con un nuevo bote de remo

A través de la Subsecretaría de Deportes le otorgó un aporte económico al Club Mendoza de Regatas para la adquisición de un Hudson Predator, una embarcación de última generación que fortalecerá la actividad del remo en la institución.

El nuevo bote es de doble uso: puede configurarse como cuatro sin timonel o como cuádruple par, ya que su casco cuenta con herrajes para ambas modalidades. De esta manera se convierte en el equivalente al ocho con timonel adquirido por el club hace cinco años, con el que el equipo obtuvo cuatro campeonatos argentinos en la máxima categoría.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, resaltó la importancia de la inversión: “Desde el Gobierno de Mendoza seguimos apoyando a nuestros clubes con hechos concretos. Esta nueva embarcación es una herramienta clave para que Regatas y sus deportistas sigan siendo protagonistas a nivel nacional. Apostamos al crecimiento de todas las disciplinas porque cada mejora en infraestructura es una inversión en el futuro”.

Por su parte, el presidente del club, Jorge Aguirre Toum, destacó el acompañamiento provincial: “Estamos muy agradecidos con el Gobierno de Mendoza y la Subsecretaría de Deportes por este apoyo. El Hudson Predator se suma a la flota del club y al equipo oficial de remo, lo que permitirá que nuestros campeones entrenen en las mejores condiciones y se preparen de manera óptima para afrontar sus competencias”.

Con esta incorporación, el Club Mendoza de Regatas suma una embarcación estratégica que fortalecerá tanto a su plantel competitivo como al desarrollo de nuevos talentos en una disciplina con fuerte tradición en la provincia.

El Gobierno de Mendoza reafirma así su compromiso con los clubes deportivos, convencido de que cada recurso destinado a infraestructura y equipamiento se traduce en más oportunidades para los deportistas mendocinos y nuevos logros para el deporte provincial.