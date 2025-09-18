El encuentro propone un espacio de intercambio entre estudiantes y docentes para que los jóvenes puedan desplegar su creatividad, fomentar el pensamiento crítico y reflexionar sobre temas relevantes de la sociedad. Se presentarán obras vinculadas a la historia, los mitos y las leyendas mendocinas.

La entrada será libre y gratuita para todo público. Además de las presentaciones, se llevarán a cabo charlas sobre “El teatro en la educación”, con la participación de destacadas figuras de la escena: Sandra Viggiani (miércoles 17, a las 11.40), Pinty Saba (miércoles 17, a las 16.20), Fabián Sevilla (jueves 18, a las 12.20) y Fabián Castellani (jueves 18, a las 16.40).

El objetivo de estos encuentros es disfrutar en comunidad, aprender y acercar la cultura a las escuelas. El proyecto, organizado por la Coordinación de Educación Artística, busca dar vida a la dramaturgia mendocina mediante obras breves que impulsen miradas críticas y creativas sobre las realidades locales.

Programación y más información, AQUÍ